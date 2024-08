Guillermo, el hermano de Beatriz Salomón, piensa que podría ser su hijo y contó detalles inéditos al respecto.

El hombre dialogó con Lío Pecoraro y Fernando Piaggio en El Run Run del Espectáculo (Crónica) y contó: "Es algo que se habló toda la vida, a partir de mi adolescencia. Siempre estuvo ese comentario de 'como te cuida tu hermana, parece tu mamá'. Mi familia es muy estructurada y cerrada, todo muy derecho. Mi madre o mi abuela, ya no se cómo decirlo, era como la jefa de la familia y había que seguir lo que ella decía. Era terrible".

¿Beatriz Salomón tiene un hijo no reconocido?

"Me alertaron de la situación amigos y alguien de la familia. A mí me explotó la cabeza en una reunión familiar en casa. Alberto Ferriols se levanta y dice: 'Tengo algo para comentar, que lo se de muy buena fuente: Beatriz es la mamá de Guillermo'. Lo dijo adelante de todo el mundo, así fríamente", aseguró Guillermo sobre la actitud de Ferriols, expareja de Beatriz.

"Todos quedaron helados y yo shokeado. Todos se rieron y dijeron que era una pavada, lo minimizaron. Yo después le pregunté un montón de veces a Beatriz y ella decía que la gente hablaba mucho... pero nunca me lo negó tampoco. Ni me lo afirmó ni me lo negó", recordó.

Anteriormente, en diálogo con Entrometidos (Net TV), el hombre expresó: "Tengo muchas pruebas. Esto es una lucha mía, muy interna, muy íntima. Siempre se comentó en el círculo íntimo y privado de la familia, y cuando preguntaba nadie me contestaba nada y saltaba mi teórica madre diciendo 'de esto no se habla más'".