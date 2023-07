Durante la tarde del jueves comenzó a circular una fuerte versión sobre el delicadísimo estado de salud de Silvina Luna, internada en terapia intensiva en el Hospital Italiano, asegurando que la modelo luchaba contra una nueva bacteria en su organismo. Ante esta situación, esta mañana su amigo Gustavo Conti salió a aclarar la real situación que vive su amiga.

“Quiero decirles que están hablando que Silvina tiene una bacteria kpc, que es mentira. Ella no tiene ninguna bacteria nueva” reveló desde sus Instagram Stories, y explicó: “Es una bacteria que tiene hace un año, que no se la podían detectar. Por eso no podía llevar a cabo el trasplante de riñón, y antes de esta recaída a ella ya se la habían detectado y la estaban medicando”.

En tanto, aclaró contundente: “Es poca gente la que está al lado de Silvina. Es el hermano y algunos amigos somos, nadie más. Así que todo lo que sale a decir la gente en los medios no lo crean: No hay bacteria nueva. Silvina está delicada, [ahora] está un poquito mejor pero hay que seguir rezando para que ella se mejore y para que esté bien”.

Por último, el marido de Ximena Capristo reveló las últimas novedades sobre el estado de Luna, quien continúa en terapia. “Pasó una noche normal y está mejorando lentamente, así que no inventemos y respetemos la salud de Silvina”, concluyó.