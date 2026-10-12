El productor Gustavo Yankelevich rompió el silencio y brindó detalles sobre cómo descubrió el calvario que vivieron sus nietos, Valentín y Franco, en el ámbito familiar. Según el relato del empresario, la primera en advertir que la situación no era normal fue Cris Morena, quien le pidió que prestara especial atención a los jóvenes al notar comportamientos inusuales.

La preocupación de Yankelevich aumentó cuando Franco comenzó a solicitarle de manera recurrente mudarse a su casa. Ante este pedido, el productor intentó dialogar con Darío Giordano para que el joven pudiera pasar una semana de prueba con él, pero recibió una respuesta negativa y autoritaria:"De ninguna manera. Yo soy el dueño y hasta los 18 años van a hacer lo que yo quiera".

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El punto de inflexión ocurrió cuando Yankelevich notó que Franco se había vuelto retraído y silencioso. Al pedirle que contara la verdad, el joven reveló la violencia física que sufría.

Abuelo, lo que pasa es que si papá se entera que yo hablé con vos me mata. Cuando se enteró que yo te pedí irme a vivir con vos una semana a tu casa, me cag... a trompadas. Me desmayó a golpes.

Visiblemente conmovido, el productor se quebró al recordar el episodio, reconociendo el inmenso dolor que le genera rememorar el maltrato al que fueron sometidos sus nietos.