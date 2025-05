Fernanda Iglesias aseguró que Lourdes Sánchez le fue infiel al Chato Prada. No solo eso, si no que también se habría casado en México. El hombre en cuestión es un español, llamado Ramón Vegas. La bailarina ya habló al respecto, negó todos los rumores y dijo que esto perjudicaba a su hijo. Por su parte, el productor se sumó a la versión de su mujer. Ahora, se conoció la versión del supuesto amante.

En LAM, mostraron una nueva foto de Lourdes junto a Ramón y otras personas, en lo que parecía una celebración. En la imagen subida a las historias de un amigo del Chato Prada, se lo ve al empresario casi abrazando por detrás a la bailarina. Luego, compartieron un audio que Vegas le envió a Kennys Palacios, el peluquero de Wanda Nara, que es su amigo, explicándole la verdad.

"No existe nada entre Lourdes Sánchez y yo", aseguró Ramón Vegas. "Nos conocemos, nos llevamos muy bien. Ella trabajó con nosotros y nos hemos ido muchas veces de fiesta. Tenemos una relación buena de amistad y cordial", aclaró el empresario. "Yo tengo aquí mi vida, tengo mi pareja. No existe ningún vínculo amoroso con ella, es rotundamente falso", insistió.

"Me genera risa y, a la vez, me da ganas de ponerme a llorar porque está todo mundo exaltadísimo con este tema y me tienen el Instagram reventado y yo no soy de este mundo", confesó Ramón Vegas, un poco angustiado con la situación. "Igual yo creo que estos son rumores que como llegan, se van. No hay que darle mucho bombo, yo ya negué todo", manifestó.

Fernanda Iglesias se mostró, en principio, emocionada por la noticia que consiguió. Según ella, la viene trabajando hace tiempo. Por eso, se molestó muchísimo cuando Lourdes Sánchez y el Chato Prada la desmintieron. ¿Le dirá algo a Ramón Vegas?