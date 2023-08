Desde que se produjo la detención de Daniel Sancho por la confesión de haber asesinado y descuartizado a Edwin Arrieta, ninguno de sus familiares se había trasladado a la isla asiática. Tras varios días alejada del tsunami mediático que ha provocado el caso, Silvia Bronchalo se armó de valor y, este miércoles, viajó a Tailandia para reencontrarse por primera vez con su hijo.

Su primera visita a la cárcel de Koh Samui coincidía con el fin del aislamiento al que estaba sometido el joven de 29 años, medidas que aún se llevan a cabo por el centro penitenciario como protocolo anticovid. A pesar de que pudieron verse físicamente, sus cuerpos estaban separados por un cristal, por lo que la toma de contacto fue aún más dura.

Aunque se desconoce el tiempo que el tiempo que la actriz vaya a pasar en Tailandia, lo cierto es que, a diferencia de como ocurre en las cárceles de España, Silvia Bronchalo podrá visitar a su hijo todos los días en un horario de 8.00 a 14.00 horas. Sin embargo, sus encuentros serán muy parecidos al primero, ya que en Koh Samui están prohibidos los vis a vis.

Este viernes, la expareja de Rodolfo Sancho ha vuelto a la prisión de Koh Samui para ver por segundo día consecutivo al joven chef. Otro emotivo momento en el que los sentimientos estuvieron a flor de piel y en el que, durante sus 20 minutos de conversación, que es la duración habitual de estas visitas, Daniel Sancho le hizo una petición a su madre.

“Le ha pedido que sea fuerte”, es la solicitud que el joven de 29 años ha hecho a la actriz, según ha confesado el personal de la Embajada española, que ha acompañado a Bronchalo durante sus visitas a la prisión. Una acción con la que el hijo de Rodolfo Sancho demuestra el carácter protector que tiene con su madre y, además, refleja que sabe perfectamente que los meses venideros serán muy duros, ya que puede enfrentarse a una pena de muerte.

Un representante de la Embajada española, ha hablado con la prensa y ha desvelado la curiosa pregunta que Daniel Sancho le habría hecho a su madre. El asesino confeso de Edwin Arrieta se ha interesado mucho por la repercusión que está teniendo el crimen en Europa. “¿Qué cobertura mediática tiene mi caso en España?”, le habría preguntado Daniel Sancho a su madre.

A su salida del centro penitenciario, la exactriz ha concedido sus primeras declaraciones a la prensa donde asegura que el encuentro con su hijo ha sido “muy difícil”.

Con gafas de sol oscuras y con el semblante más relajado que en su primera aparición, Silvia se ha dirigido a los periodistas. "Yo no soy del medio, no soy mediática, no tengo ningún interés en salir en televisión y les agradezco mucho el respeto", ha declarado. Después ha reconocido que tiene esperanza de que todo se solucione. "Daniel está tranquilo y solo espero que se resuelva todo. Lleva diez días y está bastante mejor dentro de lo que cabe".

También ha manifestado que considera que a su hijo le queda un largo camino por recorrer, camino que no será fácil. "Nadie está preparado para vivir algo así", declara a modo de conclusión. Después ha explicado que está algo más tranquila, sobre todo después de ver cómo se está tratando el caso en España.

En tanto, el director de prisión de Koh Samui asegura que Sancho “mentalmente no está muy bien”. “Él parece deprimido”, añadió. Unas declaraciones que distan mucho de las ofrecidas por Silvia Bronchalo en las que expresaba que su hijo está tranquilo.