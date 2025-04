En medio de fuertes controversias, Viviana Canosa reveló el supuesto motivo detrás de la sorpresiva salida de Costa de la obra teatral Legalmente Rubia. Según aseguró la periodista en su programa Viviana en Vivo (El Trece), la actriz habría sido desvinculada por un presunto caso de acoso hacia un bailarín del elenco.

Aunque en su momento la producción había informado que Costa —quien interpretaba a Paulette— renunció por no poder cumplir con todos sus compromisos laborales, los rumores sobre su inesperada salida nunca se apagaron.

Canosa fue contundente en su editorial: “Me contaron que llegabas muy alcoholizada a los ensayos, que eras insoportable y te olvidabas la letra por el chupi que tenías encima. Tengo testimonio de todos. No solo eso. Entrabas al camarín de uno de los bailarines y lo acosabas. Por lo menos este pibe era mayor de edad. Si así te comportabas con un mayor, no quiero ni imaginar con uno de 16 o de 14”.

La acusación se relaciona con Nicolás Villalba, un bailarín de la obra, quien años atrás dio una entrevista que fue rescatada por LAM, el ciclo de Ángel de Brito. En ese archivo, Villalba confirmaba ciertos rumores: “Me llegó que tuvo un quilombo conmigo, pero esto es por otra cosa… Si pasó algo, lo hablamos entre nosotros. Pero no me sentí incómodo”.

Puede interesarte

Por su parte, el panelista Pepe Ochoa agregó más detalles: “Costa estaba muy insistente con él. Lo tocaba, había situaciones en camarines. Nico le puso un límite y Costa lo entendió, pero ya venían pasando muchas cosas en el escenario”, reveló.

La situación ha generado revuelo en el ambiente artístico, y aún no hay declaraciones públicas de Costa tras estas nuevas acusaciones.