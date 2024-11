Yanina Latorre arremetió contra Wanda Nara luego de que blanqueara su relación con L-Gante mediante un vivo en su cuenta de Instagram.

Es por eso que, en su programa de radio Yanina 107.9 (El Observador), la conductora expresó: "Wanda sos buena madre. Sepárate de Icardi, seguí con Icardi, hacé lo que se te cante el ort* pero no muestres. Cuando vos mostrás todo eso, abrís el abanico a que la gente diga 'mala madre', 'p*ta', 'no p*ta'. Y, además, estás ridiculizando a los chicos".

De todas maneras, la bancó en su decisión de separarse: "Creo que no hay que quedarse donde uno no quiere estar, con alguien que te fue infiel, hay gente que puede perdonar y gente que no. Y es loable".

"Hace 10 días estaba acá con Mauro de romance, tomando mates y subiendo fotos en la cama juntos. Si vos no exponés lo de Mauro, nadie sabe. Hay mucha gente que está en crisis con el marido y que va y viene de la crisis y que en el medio agarra un chongo, pero no te lo comunican por redes sociales", concluyó la panelista de LAM (América TV).