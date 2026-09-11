Un motociclista protagonizó una impactante caída mientras circulaba por la Interestatal 84, en Idaho, Estados Unidos. El hombre realizaba un “wheelie”, una maniobra que consiste en avanzar con la rueda delantera de la moto levantada, cuando perdió el equilibrio y terminó sobre el asfalto.

Tras la caída, el conductor se deslizó durante varios metros entre los carriles mientras otros vehículos circulaban a pocos metros. Los automovilistas lograron reaccionar a tiempo y evitaron atropellarlo, en una secuencia que pudo haber terminado en tragedia.

A motorcyclist performing a wheelie on Interstate 84 in Idaho crashed amid lanes of oncoming traffic.



“Thankfully, the rider was cleared by medical personnel at the scene,” police said.



“Both motorcyclists were cited for reckless driving. This could have ended much worse,”… pic.twitter.com/AuR8LuRhkQ — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) September 10, 2026

Personal médico acudió al lugar y examinó al motociclista. Según informó la Policía de Idaho, el hombre fue dado de alta en el lugar y no necesitó ser trasladado a un hospital por lesiones de gravedad.

Las autoridades indicaron que tanto el motociclista accidentado como otro conductor que circulaba junto a él recibieron citaciones por conducción temeraria. “Esto podría haber terminado mucho peor”, advirtió la Policía, que pidió evitar este tipo de maniobras y conducir de manera responsable.