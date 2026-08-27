La última gala de nominación en Gran Hermano 2026 dejó un placa caliente: encendida desde la transmisión, pero también desde lo que pasó después, cuando la gala se dejó de transmitir con la conducción de Santiago del Moro. Volvió la violencia entre dos participantes y hubo que intervenir para que todo no se vaya a las manos.

Yanina Zilli, Solange Abraham y Luana Fernández lograron meterse en la final. Mientras que Yipio, Pincoya, Mariela y Charlotte quedaron en placa a la espera de ser salvadas por la gente.

Sin embargo, eso quedó en segundo lugar cuando se vieron las imágenes de la fuerte discusión que se armó en horas de la medianoche del miércoles 26 de agosto. Campanita y Pincoya protagonizaron una primer discusión en horas de la tarde, pero lo peor llegó a la medianoche.

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Según muestran las imágenes, Campanita le tomó las fotos del hijo de Pincoya y la participante chilena saltó con todo a los gritos. Pidiendo que agredan a Campanita cuando salga de la casa. Brutal frase. Sol intentaba frenar a Pincoya que estaba incontrolable.

Lo cierto es que a Campanita le robaron su maquillaje, y salió a dar su voto en el confesionario sin estar maquillada, a cara lavada, como ella misma expresó. ¿Su venganza? Tomó las fotos de familiares, entre ellos la del hijo de Pincoya.

Los usuarios de redes se quejaron: "La insultan, la pechean, la empujan, le tiran con zapatos, la amenazan. No es normal que 5 personas la ataquen así a Campanita".

En medio de la discusión quedó Danelik que empujó a Campanita, luego tomó su cartera para tirarla al agua en venganza. "Tiráselo, tiráselo", grita Sol, a quien la tranquilidad le duró un suspiro. Los gritos eran interminables. Brian Sarmiento se puso adelante de Pincoya todo el tiempo para evitar que se vaya a las manos o golpee a Campanita.

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"Que se vaya de la fiesta... qué se cree que es... tocar la foto de los hijos", decía la chilena en medio de la discusión. Los gritos se apoderaron de la casa. "Chicos, por favor, calmensé todos, por favor", decía el Big Brother que escuchaba toda la fuerte discusión. Pincoya le hablaba a las cámaras para que la gente la baje de placa. "Haganlá mierd* por huevona", decía. Luego hubo un cara a cara.

"Son unas tremendas malvadas... por más que yo haya perdido... me están empujando", decía Campanita mientras Pincoya gritaba cada vez más. Martín empujó a Campanita mientras le daba un vaso con agua a Pincoya para que se calmara. Se notaba la diferencia de trato, tal como decía Campanita en medio de la discusión. "Desde que yo llegué me tratan de una manera horrible, muy fea... les molesta tanto mi presencia", agregaba la joven paraguaya.

Todo fuera de control. Las cámaras registrando el momento más picante de cara a la final del reality de Telefe que no deja de sorprender a cada momento. ¿Habrá sanción?