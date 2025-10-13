Un cuerpo fue encontrado en las últimas horas en la zona de Estación Yeruá, departamento Concordia, y los investigadores trabajan para determinar si corresponde a Martín Palacios, el chofer de transporte privado que había sido contratado por Pablo Laurta, acusado del doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio en Córdoba. Laurta fue detenido el pasado domingo en Gualeguaychú.

Palacios, oriundo de Buenos Aires y con familiares en Concordia, trabajaba con su propio vehículo, un Toyota Corolla blanco con techo negro, que fue hallado completamente incendiado días atrás en un descampado de Villa Retiro, en Córdoba.

Según fuentes policiales, el teléfono celular de Palacios dejó de funcionar poco después de la medianoche y, horas más tarde, su automóvil apareció quemado en un terreno baldío sobre el Camino de las Altas Cumbres, en las afueras de Córdoba.

Hasta el momento, las autoridades mantienen reserva sobre la identidad oficial del cuerpo y otros detalles de la investigación, mientras continúan las pericias para confirmar si se trata efectivamente del chofer.

El hallazgo generó gran expectativa en Concordia, donde familiares y vecinos aguardan novedades sobre la investigación que vincula a Palacios con uno de los casos más resonantes de los últimos tiempos en Córdoba.