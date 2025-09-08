Santiago Martín Obreque, de 20 años, y su tío Milton David García, de 35, habían desaparecido el viernes en Ingeniero Huergo. El domingo encontraron dos cuerpos en un canal de riego.

Las cámaras de seguridad los habían registrado cuando circulaban hacia el sur de la Ruta 22. Después de eso se les perdió el rastro. La denuncia se hizo el sábado por la noche.

El primer hallazgo fue el domingo a la mañana en el canal de General Enrique Godoy, en la zona de Tres Puentes. El padre de Obreque reconoció el cuerpo de su hijo en el lugar.

Por la tarde apareció un segundo cadáver, a 800 metros de distancia. Se espera la pericia forense para confirmar si pertenece a García.

La Policía trabajó en la zona y la principal hipótesis sostiene que se trató de un accidente. (Foto: gentileza Radio Slogan)

La búsqueda y la principal hipótesis

La moto Honda Titan azul en la que viajaban no fue encontrada. En el lugar trabajaron buzos, bomberos, personal de Criminalística, drones y canoas.

Los investigadores creen que tío y sobrino sufrieron un accidente en la colectora sur de la Ruta 22. Allí detectaron restos plásticos compatibles con una moto.

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El cuerpo de Obreque tenía un golpe en la cabeza, dato que deberá ser cotejado en la autopsia. Familiares y vecinos siguieron de cerca los rastrillajes y permanecieron en la zona durante toda la jornada.