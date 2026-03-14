Un hombre de 57 años que trabajaba como chofer de Uber fue asesinado a tiros durante la madrugada de este sábado en la zona sur de Rosario. Es el tercer crimen que se comete en Rosario en los primeros 14 días del mes de marzo.

Fuentes judiciales y policiales indicaron a este diario que la víctima, identificada como Juan Carlos Baini, fue hallada por personal policial poco después de las 6:30 en inmediaciones de calle 5 de agosto y avenida José María Rosa al 8300 (colectora de Circunvalación), de barrio Las Flores, a pocos metros del predio donde se construye desde hace más de una década el Hospital Regional Sur.

Voceros señalaron que se recibieron varios llamados telefónicos al sistema 911 indicando que había una persona tirada en la calle. A los pocos minutos llegaron al lugar varios uniformados que encontraron a un hombre sobre la cinta asfáltica, boca abajo, con múltiples heridas en la espalda. Un rato más tarde, personal médico del Sistema Integrado de Emergencia Sanitaria (SIES) constató que las heridas eran de arma de fuego.

El cuerpo se encontraba al lado de un utilitario tipo Kangoo que fue hallado con las puertas abiertas y con las llaves puestas. Según voceros del caso, el fallecido oficiaba de conductor de la aplicación de viajes Uber.

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El fiscal Franco Tassini, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas de la Fiscalía Regional Segunda Rosario pidió que personal del gabinete crminalístico y de la división homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) realice un relevamiento de la escena del hecho, toma de testimonios, levantamiento de rastros, y que se verifique la existencia de cámaras de seguridad públicas y privadas en la zona de influencia del hecho para ver si hay imágenes que puedan ayudar en la investigación.

También pidió que el cuerpo sea trasladado al Instituto Médico Legal (IML) para ser sometido a autopsia. “Al momento hay en curso tareas investigativas en reserva para dilucidar la mecánica y motivación del hecho”, señalaron fuentes del Ministerio Público de la Acusación.

Es el tercer crimen que se comete en Rosario en los primeros 14 días del mes de marzo. En base a datos propios y al informe del Observatorio de Seguridad Pública que realizan en forma conjunta el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el Ministerio de Justicia y Seguridad (MJS), ya son 15 los homicidios registrados en lo que va del año en el departamento Rosario.