Un hombre de 58 años fue asesinado entre la noche del jueves y la madrugada del viernes en la región. Fue en la Ruta 18 y Crespo, en la salida de Rosario hacia Pergamino, entre Puente Gallego y La Carolina.

Oscar Daniel Pidone, la víctima, recibió un disparo en la cabeza al costado de la ruta, en un área que es rural.

El llamado dando cuenta de que había un herido en la zona llegó cerca de la medianoche. Al lugar llegó primero el Comando Radioeléctrico y luego el Sies, que comprobó que Pidone había fallecido.