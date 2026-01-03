Una escena conmocionante se registró este viernes por la tarde en la cancha de fútbol del club infantil Libertad, en donde un hombre fue hallado sin vida y con signos de violencia en su rostro sobre una de las esquinas del campo de juego.

Según precisaron fuentes policiales, la víctima fue encontrada con golpes en el rostro y sin signos vitales sobre el césped del Club Atlético Libertad, ubicado en Riobamba al 5900, Parque Oeste.

Luego de haber sido alertados por vecinos, personal policial acudió hasta el lugar y solicitó también la presencia del Sies para constatar el fallecimiento del hombre.

Hasta el momento, la víctima no había sido identificada y las circunstancias de su muerte permanecían bajo investigación.