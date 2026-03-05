Conmoción en Buenos Aires
Hallaron a un recién nacido en una bolsa en la calle y detuvieron a su madre
Una joven que iba a tomar el colectivo advirtió la bolsa sobre la vereda. El bebé estaba con signos vitales y aún tenía el cordón umbilical; fue llevado de urgencia al Hospital Eva Perón y quedó estable.
Un bebé recién nacido fue encontrado dentro de una bolsa abandonada en la vía pública en la localidad bonaerense de Merlo y, tras una investigación que incluyó el análisis de cámaras de seguridad y testimonios vecinales, su madre fue aprehendida acusada de abandono de persona.
Según informaron fuentes policiales, el hallazgo se produjo cuando efectivos del Comando de Patrullas Merlo recorrían la zona de las calles Juan XXIII al 4600 y Russell, en jurisdicción de Subcomisaría Matera, y fueron alertados por una joven de 21 años que se dirigía a una parada de colectivo y advirtió una bolsa de friselina sobre la vereda.
En su interior se encontraba el bebé, de sexo masculino, con el cordón umbilical y signos vitales, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Eva Perón de Merlo, donde quedó internado en estado de salud estable.
El lugar fue preservado para la realización de pericias, mientras que personal del Grupo Táctico Operativo llevó adelante un relevamiento de cámaras de seguridad y entrevistas a vecinos para determinar las circunstancias del hecho.
A partir de esas tareas investigativas, los efectivos lograron identificar y aprehender a la madre del recién nacido, una mujer de 32 años, quien habría dado a luz en su domicilio y posteriormente abandonado al bebé en la vía pública.
La causa fue caratulada como “abandono de persona” e interviene la UFI N°1 de Morón, que avaló lo actuado por el personal policial.