Después de varias horas marcadas por la incertidumbre y los rastrillajes en el río, el hombre apareció este lunes por la mañana en una ranchada ubicada en la zona de islas. Fue encontrado consciente, sin heridas visibles y trasladado al hospital Cullen para una evaluación médica.

Luego de varias horas de incertidumbre, rastrillajes y una intensa búsqueda que movilizó a distintas fuerzas de seguridad, este lunes por la mañana apareció con vida el hombre cuyo automóvil había sido hallado abandonado sobre el puente de Colastiné Sur, en la ruta nacional 168.

La noticia llevó alivio a familiares, investigadores y rescatistas que desde la noche del domingo trabajaban bajo una hipótesis preocupante luego de encontrar un Volkswagen Gol Trend detenido sobre el viaducto, sin ocupantes y con una nota que contenía la inscripción "SOS".

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El hallazgo se produjo cerca de las 11.50, cuando un pescador que se encontraba en la zona de islas detectó la presencia del hombre en una ranchada ubicada aproximadamente a un kilómetro río arriba del lugar donde había sido encontrado el vehículo.

De inmediato, el testigo dio aviso al sistema de emergencias 911, lo que permitió activar una rápida intervención de personal de Prefectura Naval Argentina.

Poco después, una embarcación de la fuerza llegó hasta el sector y trasladó al hombre hacia la zona de la ruta 168, donde aguardaba una ambulancia para su derivación al Hospital José María Cullen.

Fuentes vinculadas al operativo señalaron que el hombre fue encontrado lúcido, consciente y sin lesiones visibles. Tampoco presentaba signos evidentes de haber sufrido heridas durante las horas en que permaneció desaparecido.

No obstante, por protocolo médico y judicial, se dispuso su traslado al centro asistencial para una evaluación integral de su estado de salud.

Mientras tanto, efectivos policiales aguardaban poder entrevistarlo para intentar reconstruir lo ocurrido desde que abandonó su vehículo sobre el puente.

Hasta el momento, persisten varios interrogantes. Los investigadores no lograron establecer aún si el hombre efectivamente se arrojó al agua desde el viaducto o si descendió por sus propios medios y luego se desplazó caminando a través de la zona de islas hasta llegar al lugar donde finalmente fue encontrado.

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Investigación en curso

Tampoco trascendieron explicaciones sobre los motivos que derivaron en su desaparición.

El caso había comenzado a tomar notoriedad durante la noche del domingo, cuando Gendarmería Nacional localizó un Volkswagen Gol Trend gris, cerrado y sin ocupantes, sobre el puente de Colastiné Sur. Dentro del automóvil permanecían un teléfono celular y una billetera, mientras que sobre el parabrisas había una nota con la palabra "SOS" y números telefónicos que permitieron contactar a familiares del propietario.

La situación motivó la inmediata intervención de la Fiscalía de Homicidios, que ordenó peritajes sobre el vehículo y la participación de Prefectura para realizar rastrillajes en el río.

Finalmente, el operativo tuvo un desenlace positivo. Lo que durante varias horas alimentó los peores presagios terminó con la aparición con vida del hombre buscado, poniendo fin a una angustiante espera para su familia, aunque todavía quedan aspectos fundamentales por esclarecer acerca de lo sucedido durante su desaparición.