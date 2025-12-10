Un hombre de 70 años fue hallado muerto en una vieja casona del barrio porteño de Núñez. El cuerpo presentaba golpes y estaba maniatado, por lo que se investiga un posible homicidio.

El hecho se produjo en una vivienda ubicada en la calle Vuelta de Obligado al 3100, en la esquina con Campos Salles, a una cuadra de avenida Cabildo. Hasta allí se dirigieron efectivos de la Policía de la Ciudad llegaron tras un llamado al 911 de la hermana de la víctima, identificada como Alberto. La mujer se había presentado minutos antes en el lugar al no tener noticias de su hermano desde hacía varios días.

Al llegar al domicilio, la hermana de Alberto encontró que la reja de ingreso que da a la vereda se encontraba con llave. Sin embargo, la puerta de la casa estaba entreabierta, lo que le llamó la atención y dio aviso de inmediato a la policía.

Cuando los policías ingresaron, hallaron el cuerpo de Alberto sin vida en el comedor. El jubilado tenía las manos atadas con un cable y presentaba golpes visibles en el cuerpo. Además, en el interior de la vivienda, las habitaciones estaban revueltas.

Ayelén, una vecina de Alberto, contó que el domingo, pasado el mediodía, los vecinos vieron salir de la casona a dos hombres, a los que señalaron como sospechosos, dado que la víctima no solía recibir visitas ni permitía el ingreso de otras personas.

La joven comentó, además, que el jubilado no había sufrido robos con anterioridad, pero tenía mucho temor de que le usurparan la casa. “Él decía que la casa estaba declarada como Patrimonio de la Ciudad y no la podía vender al precio que la cotizaban, tampoco la podía reformar”, comentó en diálogo con la prensa.

Hasta el momento los investigadores no descartan ninguna hipótesis, aunque investigan si se trató de un homicidio y en qué circunstancias se produjo la muerte. Según las primeras pericias, se estima que el hombre llevaba muerto más de 24 horas.

En el lugar trabajó personal de la de la Comisaría Vecinal 13D de la Policía de la Ciudad y médicos del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), quienes constataron el fallecimiento de la víctima.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía de Distrito Núñez-Saavedra, a cargo del fiscal José Campagnoli, bajo la carátula de “averiguación de homicidio” y se aguardan los resultados de la autopsia para determinar cómo murió el hombre y si hubo participación de terceros. En la zona hay varias cámaras de seguridad que se van a analizar en las próximas horas.