Testigos dieron aviso a Prefectura Naval al observar el cuerpo flotando este domingo cerca del mediodía. Tras una serie de rastrillajes, lograron encontrarlo y confirmaron que se trata de Caren Itatí Ojeda, la mujer de 32 años que había desaparecido tras tirarse al agua el jueves pasado en un parador isleño

La Prefectura Naval y el Ministerio de Seguridad confirmaron este domingo el hallazgo del cuerpo de la gendarme Caren Itatí Ojeda, que había desaparecido el pasado jueves luego de tirarse al río Paraná en la zona de islas frente a la costa norte de Rosario.

Testigos denunciaron que vieron el cuerpo de una mujer flotando en el río a la altura de la Estación Fluvial, en horas del mediodía. Eso activó una serie de rastrillajes de Prefectura que luego permitieron encontrar e identificar a la mujer, de 32 años y oriunda de Corrientes.

Según se informó, la gendarme estaba junto a un grupo de amigos en las aguas del Paraná en el marco de una tarde de mucho calor en la región. Luego de lanzarse al agua, ella fue la única que no salió a flote. Fue en el parador Isla Verde, en isla La Invernada.

Tres días después, el cuerpo de la chica fue encontrado varios kilómetros hacia el sur en una zona cercana a La Fluvial.

Otros casos

El hecho ocurrió luego de dos casos recientes de similares características en la región.

El martes, un joven de 26 años murió ahogado en el río Coronda a la altura de Puerto Gaboto, tras tirarse al agua durante la tarde. Durante horas lo buscaron y, finalmente, su cuerpo fue hallado por la noche por un grupo de pescadores

En tanto, sigue la búsqueda de Gustavo Fabián Ibarra (39), el policía que el pasado fin de semana cayó al río Paraná tras un choque de embarcaciones frente a San Lorenzo.