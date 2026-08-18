Tenía 62 años y era buscado desde el 28 de junio, cuando la embarcación se dio vuelta en el río. Tres personas fueron rescatadas aquel día.

El cuerpo de un hombre de 62 años fue hallado este lunes en el río, casi siete semanas después del vuelco de una canoa en la que navegaba junto a familiares en la zona de Colastiné.

El hombre había desaparecido de la superficie luego de que la embarcación se diera vuelta al mediodía del domingo 28 de junio.

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La canoa se encontraba a la altura del club Caza y Pesca de Colastiné cuando se produjo el vuelco. A bordo iban cuatro personas: el hombre buscado, su esposa, su hermana y otro familiar. Tres de ellos lograron ser rescatados por un pescador que se encontraba en la zona, mientras que el cuarto ocupante desapareció en el agua.

Desde ese momento se inició un operativo de búsqueda a cargo de Prefectura Naval Argentina, fuerzas provinciales y civiles, que se extendió durante las semanas siguientes.

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Cerca del puente

El hallazgo se produjo este lunes en inmediaciones del puente de Colastiné Sur, donde trabajaban efectivos de Prefectura y personal de la Policía de Investigaciones (PDI).

También participaron de las tareas de búsqueda buzos tácticos de la Policía de Santa Fe, que intervinieron en el operativo para localizar al hombre.

Las actuaciones se encuentran a cargo de la Comisaría 28ª de Colastiné, por jurisdicción, mientras se llevan adelante las medidas correspondientes tras el hallazgo.