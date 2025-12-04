El cuerpo del policía Gustavo Ibarra, desaparecido desde el pasado 22 de octubre tras un choque de embarcaciones en el río Paraná a la altura de San Lorenzo, fue encontrado sin vida en el agua este miércoles. El hallazgo se produjo en la zona costera frente a Capitán Bermúdez y Prefectura Naval confirmó la identidad del hombre, que tenía 39 años.

El cadáver fue detectado por un pescador durante la tarde, flotando en el sector conocido como el Banquito de los Rodríguez, kilómetro 438 del río, según informaron.

Tras la comunicación, arribó personal de Prefectura. El fiscal federal de San Lorenzo, Agustín Mori, ordenó el levantamiento del cuerpo y su posterior traslado a la morgue judicial de Rosario para las pericias de rigor.

Según supo el equipo periodístico de El Tres, más tarde Prefectura confirmó que el cuerpo corresponde al policía Ibarra.

Debido al avanzado estado de descomposición, el cuerpo no había podido ser reconocido de manera contundente en el apostadero de PNA por la hermana del hombre desaparecido. No obstante, en un primer reconocimiento, se establecieron similitudes en la altura, sexo, ausencia de tatuajes y piercings, y la existencia de una cicatriz en la pierna izquierda, lo que reforzó la hipótesis de que se trataba de Ibarra.

Finalmente, las actuaciones y el posterior fichaje dactiloscópico permitieron confirmar la identidad del hombre de 39 años.

La desaparición tras el choque de embarcaciones

Gustavo Ibarra había caído al río hacía dos semanas, en esa misma zona costera pero altura San Lorenzo. Desde ese momento, Prefectura mantenía un intenso operativo de búsqueda.

Ibarra navegaba acompañado por una amiga que fue testigo del hecho y dio testimonio a las autoridades, indicando que la otra embarcación involucrada en la colisión se dio a la fuga.

La hermana de la víctima, Carina Ibarra, había relatado la mecánica del hecho: "Se había ido a pasar la tarde a la isla con una amiga. Esta lancha la tenía hace poco. Es cabinada y ella venía adentro de espaldas a lo que se veía. La sorprendió el impacto, pudo salir como pudo y cuando salió a superficie no lo vio a él”.

La mujer había señalado en su momento que aún "no se conoce la mecánica del choque ni con qué embarcación colisionó".