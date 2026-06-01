La identificación fue realizada este domingo luego del hallazgo en aguas del río Coronda, en jurisdicción de Sauce Viejo. El hombre de 79 años era buscado desde el martes, cuando abandonó su automóvil sobre el viaducto Oroño.

La búsqueda de Carlos María Ezpeleta tuvo este domingo su desenlace más doloroso. Fuentes de la investigación confirmaron que el cuerpo encontrado durante la tarde en aguas del río Coronda corresponde al hombre de 79 años que era intensamente buscado desde la madrugada del martes pasado.

El hallazgo se produjo después de las 15 en el paraje conocido como El Chiji, en jurisdicción de Sauce Viejo. Vecinos de la zona alertaron a la policía sobre la presencia de un cadáver flotando a la altura de calle Estrella Federal al 3800.

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Hasta el lugar llegaron efectivos de la Comisaría 19ª, personal del Cuerpo de Bomberos Zapadores y un médico policial. Tras las primeras actuaciones y la evaluación de las características físicas y la vestimenta, los investigadores establecieron que se trataba de Ezpeleta.

Del viaducto Oroño al hallazgo en el río

La desaparición del hombre había generado una intensa búsqueda durante los últimos días. La última imagen conocida de Ezpeleta fue registrada por cámaras de seguridad cerca de las 4.28 del martes, cuando salió de su vivienda a bordo de su Peugeot 308.

Horas después, el vehículo fue encontrado abandonado sobre el viaducto Oroño, en la mano descendente hacia la ciudad de Santa Fe. Ese hallazgo activó un amplio operativo que incluyó el análisis de registros fílmicos y el seguimiento de distintas pistas.

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Durante la reconstrucción de los movimientos, los investigadores lograron obtener imágenes en las que se observaba a un hombre caminando en inmediaciones del viaducto. También trascendió que un chofer de colectivo habría advertido la presencia de una persona dirigiéndose hacia la parte trasera de la estructura.

El hallazgo que puso fin a la búsqueda

Con el correr de los días, los rastrillajes se concentraron en sectores costeros y en el cauce del río Coronda. Finalmente, este domingo se produjo el hallazgo que permitió esclarecer el destino de Ezpeleta y poner fin a una búsqueda que mantenía en vilo a familiares, amigos y allegados.

La investigación quedó ahora en manos de las autoridades judiciales, que deberán completar las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del hecho.