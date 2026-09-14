El cadáver fue advertido cerca del puente “Banana” y la Policía provincial delimitó el área para realizar las primeras diligencias. Buscan identificar a la víctima

Un puente peatonal de madera y metal con estructura curva cruza un río de aguas claras rodeado de árboles

Una mujer fue encontrada sin vida este domingo en un tramo de la costanera de Junín de los Andes, provincia de Neuquén, a la altura del puente conocido como “Banana”. El aviso movilizó a personal de la Policía de la provincia, que intervino en el sector durante el mediodía.

Puede interesarte

El cuerpo fue advertido por una persona que circulaba por la zona y dio aviso a las autoridades. Tras recibir la alerta, los efectivos se dirigieron al lugar para resguardar el área y dar inicio a las actuaciones correspondientes.

Hasta el momento, no se informó la identidad de la mujer ni las circunstancias de su muerte. La investigación se encuentra en este momento en una etapa inicial y las autoridades trabajaban para reunir elementos que permitan establecer qué ocurrió.

De acuerdo con lo informado por el portal Noticias nqn, el acceso a ese sector de la costanera fue bloqueado de manera temporal mientras se desarrollaban las actuaciones. La medida buscó preservar el lugar del hallazgo ante el inicio de las tareas vinculadas con la investigación.

Puede interesarte

La investigación busca establecer las circunstancias en las que murió la mujer. En esta etapa no se brindaron datos oficiales sobre una posible causa de muerte, ni se informó si los investigadores detectaron indicios que permitan formular una hipótesis sobre lo sucedido.

Uno de los puntos centrales de las primeras diligencias era determinar la identidad de la mujer encontrada sin vida. Hasta la difusión de la información disponible, no se habían dado a conocer datos personales, edad ni domicilio de la víctima.