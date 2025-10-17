Un piloto militar murió en el accidente de un helicóptero modelo Black Hawk de la Fuerza Aérea de Chile (FACH), ocurrido durante una expedición a los Campos de Hielo Sur, la masa de agua helada más extensa del planeta fuera de la Antártida y el Ártico, según informó este viernes la institución.

La aeronave había despegado el jueves de una base área del sur de Chile con cuatro tripulantes y a las pocas horas se perdió contacto con la misma, por lo que de inmediato se activaron los protocolos de rescate.

“La Fuerza Aérea de Chile informa que durante horas de esta mañana (viernes) se logró ubicar el helicóptero MH-60M Black- Hawk que se encontraba desaparecido en el sector de Campos de Hielo Sur. La aeronave fue hallada con sus cuatro ocupantes en el interior, encontrándose tres con vida y lamentablemente uno de ellos fallecido”, afirmó la nota.

“En estos momentos se están realizando labores de rescate empleando para ello aeronaves y personal del equipo PARASAR. Adicionalmente, la Institución se encuentra brindando asistencia y apoyo a las familias de nuestros camaradas accidentados”, agregó antes de precisar que la FACH “se encuentra recabando mayores antecedentes, para ser dados a conocer en cuanto estén disponibles”.

Puede interesarte

Unas horas más tarde, la Fuerza Aérea de Chile confirmó “con profundo pesar (...) el sensible fallecimiento del Capitán de Bandada (A) Sergio Hidalgo Leiva (Q.E.P.D.), quien se desempeñaba como piloto de la aeronave y prestaba servicios en el Grupo de Aviación N° 9″.

“Sus familiares fueron informados y actualmente están recibiendo todo el apoyo necesario por parte de la Institución. Asimismo, informa que los tres tripulantes sobrevivientes del helicóptero MH-60M Black- Hawk fueron rescatados, encontrándose fuera de riesgo vital y en estos momentos están siendo atendidos por personal médico en un centro asistencial, para posteriormente ser trasladados al Hospital Institucional en Santiago", agregó el comunicado.

Paralelamente, sumó el texto, “se dispuso una investigación para determinar las causas que provocaron este lamentable accidente el cual enlutó a todo nuestro país, debido a que afectó a Aviadores Militares que se encontraban cumpliendo funciones en apoyo humanitario a chilenos que viven en zonas extremas de nuestro territorio nacional".

“Finalmente, la Fuerza Aérea de Chile en estos momentos de dolor, desea reiterar su fiel compromiso con el cumplimiento de su misión, como también el apoyo a todos los habitantes de nuestro país, cada vez que sea requerido”, cierra el comunicado.

Puede interesarte

El helicóptero, una aeronave MH-60M de la dotación del Grupo de Aviación N°9, había despegado el jueves desde el aeródromo de Villa O’Higgins, con destino a Campos de Hielo Sur, una de las mayores reservas de agua del mundo y una extensa zona de gran interés tanto científico como militar.

Según recogen agencias internacionales como EFE y ANSA, el incidente se registró en el sector del refugio Eduardo García Soto.