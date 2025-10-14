La Policía de Entre Ríos encontró este domingo por la tarde al menor P. T. L. (5) y a su padre, Pablo Laurta, quien quedó detenido como presunto autor del doble femicidio de la madre y la abuela del niño en Córdoba.

Según confirmaron fuentes del caso, el menor se encuentra en buenas condiciones de salud. Las autoridades los hallaron en Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, y se sospecha que iban camino hacia Uruguay, país de donde es oriundo el presunto femicida.

La Fiscalía especializada en Violencia Familiar de Córdoba, a cargo del fiscal Gerardo Reyes, investiga el caso como un doble crimen seguido por la sustracción del menor.

El sábado la Unidad Judicial Homicidios confirmó el hallazgo de los cuerpos de Luna Giardina, madre del niño, y de su abuela materna, Mariel Zamudio. Las mataron dentro de su casa, ubicada en San Pedro Toyos y Chimu, en Córdoba capital.

El doble femicidio y el rapto del nene se descubrieron tras un llamado al 911 que dio aviso de detonaciones de arma de fuego.

“La desaparición de menor está vinculada a una investigación por Homicidio Doblemente Calificado ocurrido en la misma fecha y lugar en el que las víctimas fueron la madre y la abuela del menor”, había comunicado oficialmente el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, luego de que se activara el Alerta Sofía para dar con el paradero de P. T. L..

Las primeras pistas condujeron a los pesquisas hacia el hotel Berlín, en Gualeguaychú. Rápidamente se desplegó un operativo conjunto entre la Policía de Córdoba y la de Entre Ríos.

Entre ambas fuerzas interceptaron al supuesto femicida Pablo Laurta mientras esperaba un taxi para cruzar la frontera junto a su hijo.

Se aguarda una inminente conferencia de prensa del ministro de Seguridad de Entre Ríos, Nestor Roncaglia, para ampliar la información del hallazgo. En la zona donde se desplegó el operativo también se encuentra su par cordobés, Juan Pablo Quinteros.

Ahora la investigación avanza bajo secreto de sumario.

El detenido por el doble femicidio se presentaba en redes sociales como un “militante anti-feminista”. Había creado una cuenta de X llamada “Varones Unidos”, y la definía como un “espacio para el debate de género”. También es empresario de medios digitales, según definía en sus perfiles públicos.

En la página web de esta cuenta compartió su versión de la disputa por la tenencia del hijo que compartía con Luna Giardina. “Cómo la justicia feminista de Córdoba mantiene a un niño secuestrado en Argentina en un contexto de extorsiones y explotación infantil”, se tituló el artículo.

Según expresó Laurta, su hijo vivió con él en Montevideo hasta que en 2023 viajó a Córdoba y desde entonces “Giardina bloquea al papá de Pedro y desaparece”.

El ahora detenido por el doble femicidio compartió en sus redes sociales la denuncia por violencia de género que hizo contra él la madre de su hijo.

“Desde que comenzamos la relación, me manipula y me obliga a hacer cosas que yo no quiero, como tener relaciones sexuales cuando yo no quería, a ir a Uruguay cuando yo no quería, no me dejaba tener redes sociales, no me dejaba tener celular y no me dejaba trabajar”, había relatado la mujer.

Y siguió: “Me echa la culpa de que mi hijo es caprichoso porque yo lo consiento, y que no puedo emitir opiniones respecto a la crianza de mi hijo, no me deja comprar ropa, no me da dinero para que pueda comprarme lo que yo quiera, y dice que yo malgasto el dinero. Desde que estamos en pareja, cuando yo estaba embarazada, me quise separar porque él me insultaba todo el tiempo, me pegaba cachetadas que él decía que no eran golpes porque según él ‘no eran tan fuertes’, e incluso discutimos sobre el nombre que pondríamos a nuestro hijo, y lo eligió él, yo no pude decidir. Luego que nació mi hijo, decidió realizar un ADN porque decía que el niño no era su hijo, pero el resultado fue positivo”.