La víctima fue llevada al hospital por su pareja, que aseguró haberla encontrado inconsciente junto a un blíster de pastillas. La Justicia investiga un posible femicidio y espera los resultados de las pericias.

Ana Josefina Luna Carballo murió el lunes en el Hospital Lencinas de Godoy Cruz, Mendoza, después de que su pareja la trasladara de urgencia por una presunta descompensación. Sin embargo, los investigadores encontraron una herida punzante en el abdomen y marcas en ambas muñecas, por lo que activaron el protocolo de femicidio y el hombre quedó a disposición de la Justicia.

La pareja de la víctima, A.D.L., fue trasladada a la Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos (Es.Tra.D.A.). Según la información publicada, hasta el martes no había sido imputado formalmente.

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La investigación está a cargo de la fiscal Laura Nieto, quien subroga al fiscal de Homicidios Oscar Malla. Los investigadores buscan establecer cómo murió la joven y determinar el origen de las lesiones que presentaba su cuerpo.

Según el relato que brindó a los policías, la pareja de la víctima regresó de trabajar alrededor de las 16.50 del lunes y encontró a la joven tendida sobre la cama de la vivienda que compartían en el barrio Parque Sur, en Godoy Cruz.

El hombre aseguró que la joven tenía dificultades para respirar. También sostuvo que había un blíster de pastillas junto a ella, aunque dijo desconocer si había consumido alguno de los comprimidos y de qué medicamento se trataba.

Ante esa situación, se comunicó con la madre de la víctima y decidieron trasladarla al Hospital Lencinas.

En la guardia, los médicos realizaron maniobras de reanimación durante aproximadamente 50 minutos, pero no lograron salvarle la vida.

En un primer momento, los síntomas informados hicieron considerar distintas hipótesis sobre las causas del fallecimiento. Sin embargo, la inspección del cuerpo reveló lesiones que generaron nuevas sospechas.

Durante las actuaciones en el hospital, efectivos de la Policía Científica y de la División Homicidios detectaron una lesión punzante a la altura del abdomen y marcas en las muñecas de ambas manos.

Estos hallazgos motivaron la activación del protocolo de investigación de femicidios y nuevas medidas judiciales para esclarecer las circunstancias de la muerte.

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En paralelo, los investigadores realizaron diligencias en la vivienda de la pareja, ubicada en el barrio Parque Sur. También establecieron una consigna policial para preservar el lugar y permitir la recolección de pruebas.

Los resultados de la autopsia y de los estudios complementarios serán fundamentales para determinar la causa del fallecimiento y establecer el origen de las lesiones.

Con esos elementos, la fiscalía deberá evaluar si existen pruebas suficientes para formular una imputación y definir cómo continúa la investigación.

Por el momento, la hipótesis de femicidio permanece bajo investigación y no fue confirmada judicialmente.