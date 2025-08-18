Una fuerte conmoción se apoderó el sábado de la zona de Hipólito Yrigoyen al 3100, cuando la policía descubrió en el interior de una vivienda el cuerpo sin vida de una mujer de 43 años. La escena, que rápidamente convocó a peritos y vecinos curiosos, reveló un hecho estremecedor: la víctima llevaba meses fallecida sin que nadie advirtiera su ausencia.

Según se supo, la mujer vivía sola y padecía una discapacidad motriz. Su cuerpo, ya en estado de esqueletización, fue hallado dentro de la bañera de la casa.

Las causas del deceso serán determinados por la autopsia y posteriores estudios periciales.

La hipótesis inicial apunta a que la muerte ocurrió tiempo atrás y recién ahora pudo ser constatada, tras la intervención de familiares que se preocuparon por la prolongada falta de contacto.

El cuerpo se encontraba en avanzado estado de putrefacción, lo que hace presumir que llevaba varios meses sin ser descubierto.

Una sobrina dio la alarma

El procedimiento comenzó alrededor de las 17.40 hs, cuando móviles de la Brigada Motorizada fueron comisionados por el hallazgo de una persona fallecida. En el lugar, los uniformados entrevistaron a una mujer de 36 años, sobrina de la moradora.

La mujer manifestó que no tenía contacto con su tía desde diciembre de 2024, pese a múltiples intentos de comunicación telefónica. La víctima sufría una discapacidad motriz, lo que hacía aún más difícil su situación de aislamiento.

Escena impactante

Los agentes ingresaron a la casa por una ventana con la persiana abierta y, al recorrer las dependencias, se toparon con una imagen desoladora: en el baño, dentro de la bañera, yacían restos óseos.

El domicilio presentaba gran desorden, signos de abandono y en su interior se hallaron muletas y una silla de ruedas. Todas las aberturas estaban cerradas, lo que descarta a priori la participación de terceros en un ingreso violento.

Trabajo científico

Como es de práctica, en el operativo trabajaron distintas áreas del Departamento Criminalístico de la PDI. Por su parte el fiscal en turno, Dr. Broggi, ordenó el traslado de los restos a la morgue judicial para la autopsia y el secuestro de efectos personales de la víctima.

Ya en la última parte del procedimiento los agentes actuantes procedieron al levantamiento de los restos óseos, que fueron remitidos para pericias. El inmueble fue entregado a la sobrina de la víctima, con las actuaciones correspondientes.

El caso fue caratulado como "Investigación de Muerte (Restos Óseos)", quedando en manos de la Fiscalía y la PDI Región I.

Las causas del deceso, al igual que el tiempo exacto transcurrido desde la muerte, serán determinados por la autopsia y posteriores estudios periciales.