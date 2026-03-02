Una mujer de 69 años fue hallada muerta en la localidad mendocina de Uspallata tras caer desde una altura de 11 metros en el Cerro de La Cruz.

La víctima, identificada como M.G., había sido vista por última vez este sábado 28 de febrero cuando salió a caminar, motivo por el que se montó un operativo de búsqueda coordinada por oficiales de la Policía local, la Unidad Patrulla de Rescate y Auxilio en Montaña) y unidades VANT, según informó el portal del diario Los Andes.

Uno de los nietos de la damnificada halló el auto estacionado y cerrado, pero al no conseguir respuestas en los llamados telefónicos, los familiares alertaron a las autoridades.

Un pariente indicó a los uniformados que el GPS del celular de la mujer marcaba como última ubicación en el área “Los Pozones”, departamento de Las Heras, donde se llevaron a cabo los rastrillajes.

Puede interesarte

El cuerpo fue encontrado detrás de la finca Las Chacras, presentaba politraumatismos como consecuencia de una presunta caída de 11 metros y no tenía signos vitales.

En este contexto, la Oficina Fiscal de la jurisdicción intervino en el caso y trata de esclarecer las circunstancias.