El cuerpo fue encontrado poco antes del mediodía de este martes en un terreno sembrado con maíz, en barrio Mocoví. Según las primeras informaciones, la víctoma habría estado cubierta con pastos. La Fiscalía dispuso la intervención de la Brigada de Femicidios para determinar las circunstancias del fallecimiento.

Minutos antes del mediodía del martes la conmoción se apoderó de barrio Mocoví, en la ciudad de Recreo, tras el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer de aproximadamente 40 años en un campo ubicado en inmediaciones de calle Brasil al 1700.

En un primer momento, las actuaciones se orientaron a establecer la identidad de la víctima y las causas del fallecimiento. Entre los datos iniciales surgió que podría tratarse de María Celeste Santillán, de 42 años, domiciliada en el barrio San Agustín II de la ciudad de Santa Fe.

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El episodio fue reportado cerca de las 11.48, cuando un hombre alertó a las autoridades sobre la presencia de una persona aparentemente ahorcada en un terreno de la zona. A partir de ese aviso, se solicitó la intervención de un móvil policial para verificar la situación.

Al llegar al lugar, los efectivos se encontraron con una escena que requería una investigación minuciosa. La mujer estaba en un campo sembrado con maíz y, según las primeras informaciones, su cuerpo habría estado cubierto con pastos.

Ese detalle, sumado a la necesidad de establecer cómo se produjo la muerte, llevó a poner en marcha las actuaciones judiciales correspondientes.

Brigada de femicidios

Tras confirmarse el fallecimiento, se dio intervención al fiscal de turno, quien dispuso las medidas necesarias para avanzar con la investigación y ordenó la participación de la Brigada de Femicidios.

También se desplegaron tareas policiales en el sector, con intervención de personal especializado para relevar el lugar y reunir elementos que permitan reconstruir lo sucedido.

Aunque en un primer momento el episodio fue reportado como un posible suicidio, por ahora no existe una conclusión definitiva sobre las circunstancias de la muerte. La hipótesis inicial deberá ser contrastada con los resultados de las pericias y las demás diligencias dispuestas por la Fiscalía.

La investigación buscará determinar cómo llegó la mujer hasta ese lugar, qué ocurrió antes de su fallecimiento y si existen elementos que permitan establecer la intervención de otras personas.

Mientras avanzan las actuaciones, el caso generó una fuerte repercusión entre los vecinos de Recreo. La respuesta definitiva sobre lo ocurrido dependerá de las evidencias que puedan reunirse durante las próximas horas.

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La Investigación

Horas más tarde, la policia detuvo a dos hombres de 40 y 33 años. Al mismo tiempo, se desplegaron diligencias para dar con un tercer individuo que habría tenido contacto con la víctima antes de su fallecimiento.

De acuerdo con la información incorporada a las actuaciones, uno de los detenidos es W.S., el hombre que había manifestado haber encontrado el cuerpo sin vida en el terreno descampado. Además, habría señalado a otros dos sujetos como las últimas personas que estuvieron con la mujer. Ese dato forma parte de las líneas de investigación que ahora deberán ser contrastadas con los testimonios, las pericias y los demás elementos reunidos en el expediente.

El otro hombre que se encuentra bajo custodia es J. L. En paralelo, los investigadores procuran localizar a un tercer sujeto, conocido con el apodo de “El Chaqueño”, quien habría sido mencionado durante las primeras diligencias.