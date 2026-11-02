Una mujer de 84 años y su hija de 58 fueron encontradas sin vida en una propiedad de Obispo Gelabert al 2500. Los cuerpos estaban en distintos sectores de la casa y ambos presentaban lesiones en la cabeza. Hasta el momento los fallecimientos fueron encuadrados como "muertes dudosas" y la Fiscalía ordenó realizar pericias para establecer qué sucedió.

La escena apareció detrás de una puerta que llevaba varios días sin abrirse. En una vivienda de Obispo Gelabert al 2532, en el corazón de la llamada Recoleta Santafesina, la Policía encontró los cuerpos sin vida de una madre de 84 años y su hija de 58. Una de ellas estaba en la planta alta, cubierta con una sábana; la otra yacía al pie de la escalera. Ambas presentaban lesiones en la cabeza.

El primer médico que observó la escena calificó los fallecimientos como muertes dudosas y la Fiscalía ordenó profundizar la investigación.

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El llamado al 911 fue el último eslabón de una preocupación que llevaba una semana creciendo entre los familiares. Nadie tenía noticias de las dos mujeres. El silencio, prolongado más allá de lo habitual, terminó por convertirse en una alarma que ya no admitía más espera.

Cuando los efectivos comisionados llegaron al inmueble y consiguieron ingresar, se encontraron con un cuadro inquietante. En el interior estaban los cuerpos de E. I. G., de 84 años, y M. G., de 58, madre e hija, ambas domiciliadas en esa propiedad.

La primera reconstrucción de la escena dejó más preguntas que respuestas. Los cuerpos estaban en distintos sectores de la vivienda y presentaban signos de lesiones. No había, al menos en esta instancia inicial, elementos suficientes para establecer qué había ocurrido ni cuál había sido la secuencia de los acontecimientos.

Dos cuerpos en distintos sectores de la casa

El cadáver de la mujer más joven fue encontrado en la planta alta. Estaba tendido sobre el piso, junto a una cama, y cubierto con una sábana. Su estado de descomposición era más avanzado y los primeros datos consignados por los investigadores mencionaban lesiones en la cabeza y en una de sus manos.

El segundo cuerpo, correspondiente a la mujer de 84 años, se encontraba en la planta baja, tendido en el suelo, al pie de la escalera. También presentaba una lesión en la región craneal.

La disposición de ambos cuerpos y las lesiones observadas obligaron a extremar las precauciones. No se podía descartar ninguna hipótesis y, mucho menos, establecer a partir de una primera inspección si se estaba ante un accidente, un episodio violento o alguna otra circunstancia.

En la propiedad trabajaban efectivos policiales y personal especializado de Bomberos, mientras se aguardaba la llegada de los peritos y del médico de la Policía de Investigaciones (PDI).

Hasta el domicilio llegaron también familiares de las fallecidas. Fueron ellos quienes explicaron que ambas atravesaban problemas de salud y que desde hacía aproximadamente siete días no lograban establecer contacto.

La preocupación por esa ausencia fue la que finalmente motivó el pedido de intervención policial a través del 911.

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El médico policial, examinó preliminarmente los cuerpos y encuadró ambos fallecimientos bajo la calificación de "Muerte dudosa". Esa definición, lejos de clausurar el caso, abre una instancia de investigación destinada a determinar qué ocurrió dentro de la vivienda.

La causa quedó en manos de la fiscal Vivian Galeano, quien dispuso la intervención de los especialistas de la PDI y la realización de las pericias correspondientes.

Por ahora, el inmueble de Obispo Gelabert guarda una historia que todavía no pudo ser reconstruida. Dos mujeres muertas, siete días sin noticias y una serie de lesiones que deberán ser explicadas por la investigación. La respuesta no estará en las primeras impresiones, sino en el trabajo de los peritos y en los resultados de los estudios médicos.