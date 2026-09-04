La búsqueda de Pablo Carrizo Hryc, el argentino que había sido reportado como desaparecido en Medellín desde el 18 de agosto, terminó de la peor manera. Las autoridades confirmaron el hallazgo de su cuerpo en la ciudad de Montería, en el departamento de Córdoba, en el Caribe colombiano.

Carrizo, reconocido por su trabajo como embajador de la World Class Competition Colombia Master en coctelería, fue visto por última vez en el barrio El Poblado, al sur de Medellín. Allí se encontraba realizando una consultoría para el restaurante de un hotel.

Según informaron sus allegados, salió del establecimiento con destino a Cartagena, donde vivía junto a su esposa e hija.

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Los primeros informes que la muerte de Carrizo habría ocurrido en un accidente de tránsito mientras viajaba por la ruta que une Medellín con Cartagena. Sin embargo, las autoridades aún investigan las causas del hecho y analizan si hubo fallas mecánicas en el vehículo en el que se trasladaba.

Quién era Pablo Carrizo Hryc

Carrizo se definía como un “argentino con corazón colombiano”. Estudió coctelería clásica y moderna, gerencia de bares, sommelier y cocina, y se recibió de licenciado en Administración de Empresas Hoteleras en la Universidad de Morón, Buenos Aires.

A lo largo de su carrera, trabajó en discotecas, bares, hoteles y resorts de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, Uruguay y Venezuela. Además colaboró con artículos especializados para revistas y diarios en Argentina y Colombia.

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En 2011, regresó a Colombia como líder de la World Class Competition, consolidando su prestigio en el mundo de la coctelería y la hotelería.

El caso generó conmoción tanto en el ámbito gastronómico como entre sus colegas y amigos, que habían impulsado la búsqueda desde que se perdió contacto con él.