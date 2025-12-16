Un hombre de 59 años fue hallado muerto con una herida en el cuello en el interior de su casa ubicada en la localidad de Santo Tomé, en Corrientes. Junto al cuerpo se encontraba una amoladora con manchas de sangre.

La víctima fue identificada como Manuel Ramón Aranda, y fue hallada tendida en el piso, con una grave lesión en el cuello y abundante sangre en el lugar.

Según informó El Territorio, el hallazgo se produjo el sábado en la zona de Atalaya, luego de que un vecino advirtiera que la puerta de la vivienda permanecía abierta desde hacía dos días.

Ante esa situación, decidió ingresar al domicilio y encontró el cuerpo del hombre en el piso.

Junto al cuerpo había una amoladora con manchas de sangre. (Foto: gentileza El Territorio)

Según informaron medios locales, la amoladora estaba en el suelo, conectada a la toma eléctrica, mientras la Justicia investiga las circunstancias del hecho. (Foto: gentileza Diario Época)

De acuerdo con LT7 Noticias, la amoladora estaba en el suelo, con manchas de sangre, conectada a la toma eléctrica y ubicada al lado del cuerpo, descripción que forma parte de las primeras actuaciones realizadas en la vivienda.

La investigación busca establecer cómo se produjo el episodio. Según informó el sitio local, no se descarta que se haya tratado de un accidente doméstico ni la posible intervención de terceros, hipótesis que forman parte de las líneas de análisis iniciales.

Según la misma fuente, los investigadores, bajo la dirección de la Fiscalía en turno, continúan trabajando para determinar la dinámica exacta del hecho.