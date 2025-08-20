Un hombre de 39 años fue hallado muerto en las instalaciones del edificio de la aseguradora Federación Patronal en La Plata. El operativo sucedió este miércoles por la mañana en el inmueble ubicado en 51 entre 10 y 11.

Fuentes del caso contaron a la agencia Noticias Argentinas que el fallecido fue identificado como Lucas Rocco, de 39 años, y en ese marco se conoció que la hipótesis principal apunta a que se trató de un suicidio.

“La víctima se habría arrojado por voluntad propia desde el comedor, en el piso 8”, informó un vocero policial a este medio.

En el lugar hay un amplio despliegue policial y se suspendieron las actividades a media mañana. La Policía Científica y oficiales de Seguridad en conjunto con efectivos de la Comisaría Primera trabajan en el lugar. Médicos del SAME constataron el deceso del fallecido.

La causa judicial que se abrió fue caratulada hasta ahora como “suicidio”. Interviene el fiscal de turno Juan Menucci de la UFI 5, además del Juez de Garantías Pablo Nicolás Raele, perteneciente al Juzgado 3.

Ante situaciones de crisis, se recuerda que existen líneas de ayuda y acompañamiento psicológico, como el programa nacional de asistencia al suicida al 135 (línea gratuita desde CABA y Gran Buenos Aires) o al 0800 345 1435 desde todo el país.