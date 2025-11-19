Un hombre de 50 años murió acuchillado en su casa de Villa Gobernador Gálvez y por el hecho fue aprehendido su hermano. El crimen tuvo lugar en la misma vivienda en la que, días atrás, un tercer hermano fue apuñalado.

Fuentes del ministerio de Seguridad informaron que este martes a las 20, agentes policiales se presentaron en Lisandro de la Torre al 600, en una vivienda en la que se halló sin vida a Ramón Rodolfo Aranda, de 50 años. Un médico del Sies constató que la persona, tendida en el suelo, que estaba muerta tenía una herida cortante en el cuello.

En la casa se encontraba su hermano Reynaldo, de 45 años, quien de acuerdo a la información oficial, aseguró que se había ausentado del hogar a las 15 y al regresar a las 19, encontró el cuerpo de la víctima.

Puede interesarte

Sin embargo, una vecina atestiguó que el hombre nunca había dejado la vivienda, por lo cual, desde Fiscalía se ordena que sea demorado.

En esa casa, un hombre de 48 años fue apuñalado en la tarde del jueves pasado. Se trata de Roberto, hermano de los otros dos, el asesinado y el aprehendido. Fue trasladado al hospital Centenario, donde permanece internado como consecuencia de heridas en el cuello, en la cabeza y en los brazos.

Puede interesarte

Según los primeros indicios recolectados en la investigación de la fiscal María de los Ángeles Granato, el cuchillo usado para el ataque fue hallado en el domicilio donde fue encontrada la víctima. La fiscal solicitó la comisión del gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones para la realización de pericias y toma de testimonios.