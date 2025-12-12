Poco antes de la medianoche del jueves 11 de diciembre fue hallado el cuerpo de un hombre, en avanzado estado de descomposición, con heridas de arma blanca y de fuego, en una vivienda ubicada en la zona oeste de Rosario, casi en el límite con Pérez. Además, en la vivienda funcionaba un invernadero de cultivo de marihuana, pero no se secuestraron estupefacientes.

Alrededor de las 23:30, personal del Comando Radioeléctrico que recorría la zona oeste se encontró con un hombre de 46 años, quien contó que desde hacía varios días no veía a su vecino, identificado como Ariel R., y que de su casa emanaba un olor nauseabundo.

Imagen ilustrativa. Zona en la que ocurrió el hecho. Crédito: Google Street View

Ante esto, los uniformados fueron hasta la casa, ubicada en inmediaciones de avenida Presidente Perón y Las Palmeras y al ingresar hallaron el cuerpo del hombre en avanzado estado de descomposición y con signos de violencia.

Puede interesarte

Un rato más tarde, personal del Sies constató que el cuerpo tenía heridas de arma de fuego y de arma blanca. Además, en la casa se halló una caja con 7 municiones calibre 9 milímetros intactas, y en la habitación contigua un invernadero indoor aunque sin presencia de material estupefaciente. También se encontraron dos motos marca Honda, que fueron secuestradas.