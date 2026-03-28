Un joven de 26 años fue encontrado muerto en la ciudad cordobesa de Mina Clavero, por el hecho hay tres personas detenidas y, en las últimas horas, se conoció el resultado preliminar de la autopsia que indicó que falleció por un shock cardiogénico.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas y tal como indicó el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, se trata de José Gabriel Allende, mientras que los sospechosos se encuentran aprehendidos por haber sido los últimos en tener contacto con la víctima.

De acuerdo a los datos oficiales, el informe forense preliminar no detectó lesiones óseas ni heridas de riesgo vital en el cuerpo, aunque sí se constató que presentaba un avanzado estado de descomposición y signos compatibles con haber permanecido durante un tiempo prolongado en el agua.

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El cadáver fue hallado en el río Los Sauces, en inmediaciones de un balneario de la zona, por tanto, los peritos extrajeron muestras para la realización de estudios toxicológicos y anatomopatológicos, cuyos resultados serán determinantes para precisar las circunstancias en las que se produjo el deceso.

La causa se encuentra bajo secreto de sumario y la fiscalía interviniente dispuso una serie de medidas para reconstruir las últimas horas del joven, quien había sido visto con vida días antes de su hallazgo.

En paralelo, los tres detenidos continúan a disposición de la Justicia mientras se analiza su posible vinculación con el hecho.