No se sabía nada del actor desde enero. Se desconocen los motivos de su muerte.

El actor británico Julian Sands, más conocido por su papel en la película aclamada por los Oscar “A Room with a View” (Una habitación con vistas), fue hallado muerto este martes, cinco meses después de su desaparición mientras realizaba una caminata en unas montañas al sur de Estados Unidos.

La mayoría de los restos humanos óseos descubiertos por excursionistas el 25 de junio, en las cercanías donde Sands había desaparecido, fueron identificados positivamente por el forense del condado de San Bernardino como pertenecientes al actor, dijo el departamento del alguacil del condado.

En tanto, el motivo de su muerte sigue bajo investigación, a la espera de más resultados de las pruebas, dijo el departamento en un comunicado.

Sands, de 65 años, era un ávido amante de la naturaleza y alpinista, fue reportado como desaparecido el 13 de enero, luego de haber ido de excursión ese mismo día en el área de Baldy Bowl en las montañas de San Gabriel, a unas 50 millas (80 kilómetros) al noreste de Los Ángeles.

Esa área inclinada debajo de la cima del monte Baldy es un destino popular para esquiadores, escaladores y mochileros. Pero las autoridades advirtieron entonces que las fuertes nevadas de semanas de tormentas invernales habían hecho que el área fuera peligrosa para la recreación al aire libre.

Un grupo de búsqueda organizado en ese momento se retiró 24 horas después debido a los riesgos de avalanchas y las malas condiciones de los senderos. Varias búsquedas posteriores resultaron con las manos vacías, incluida una redada importante realizada días antes de que finalmente se encontraran los restos de Sands en el área silvestre de Mount Baldy, según el departamento del alguacil.

Las señales del teléfono celular detectadas el domingo 15 de enero mostraban que Sands se dirigía hacia la cresta del Monte Baldy, aparentemente la última indicación de que todavía estaba en movimiento.

En tanto, una declaración de la familia de Sands publicada el 21 de junio, después de la última búsqueda, pero antes de que se encontraran sus restos, agradeció a los equipos de rescate por sus esfuerzos y sonó una nota de resignación sobre su destino: “Seguimos teniendo a Julian en nuestros corazones con recuerdos brillantes de él como un maravilloso padre, esposo, explorador, amante del mundo natural y las artes, y como un artista original y colaborativo”, decía el comunicado.

Sands, en una entrevista de 2020 con el periódico The Guardian, se describió a sí mismo como más feliz cuando estaba “cerca de la cima de una montaña en una gloriosa mañana fría”. También recordó un roce con la muerte durante una escalada en los Andes a principios de la década de 1990 cuando quedó atrapado en una tormenta a más de 6.000 metros con otras tres personas. “Estábamos todos muy mal”, relató. “Algunos tipos cercanos a nosotros perecieron. Tuvimos suerte”.

Romance y terror

Nacido en Inglaterra como el tercero de cinco hijos y educado en Lord Wandsworth College en Hampshire, Sands comenzó su carrera con papeles secundarios en películas como “Oxford Blues”, donde interpretó al rival romántico del personaje principal de Rob Lowe y “The Killing Fields”, interpretando a un joven corresponsal de guerra en Camboya.

Sands se mudó a California en la década de 1980 después del éxito de “A Room with a View”, un romance del período eduardiano en el que fue elegido como protagonista junto a Helena Bonham Carter.

Basada en la novela homónima de E.M. Forster de 1908 y ambientada en Inglaterra e Italia, la película de 1985 fue nominada a ocho premios de la Academia, incluida la de mejor película. Ganó premios Oscar al mejor guión adaptado, dirección de arte y diseño de vestuario.

Sands, quien desarrolló una habilidad especial para el género de terror, también interpretó a un hijo de Satanás en el thriller sobrenatural de 1989 “Warlock” y su secuela “Warlock: The Armageddon”. Interpretó a un experto en arañas en la comedia enredadera de 1990 “Arachnophobia”, un cirujano retorcido y obsesionado en “Boxing Helena” de 1993 y el papel principal en la versión cinematográfica de 1998 de “The Phantom of the Opera”.

Otras películas incluyeron “Leaving Las Vegas”, “Naked Lunch” y la nueva versión en inglés de “The Girl with the Dragon Tattoo”. También apareció en más de dos docenas de programas de televisión, entre ellos “Smallville” como el padre biológico de Superman, Jor-El.

En los últimos años, Sands encontró el éxito apareciendo en espectáculos de un solo hombre recitando la poesía de Harold Pinter, John Keats y Percy Shelley, el último de los cuales interpretó en el thriller psicológico de 1986 “Gothic”.

Aunque nunca fue nominado al Oscar, Sands salió con Jodie Foster y fue su escolta a los Premios de la Academia en 1989, la noche en que ganó su primera estatuilla a la mejor actriz por “The Accused”. Los dos coprotagonizaron la poco vista película independiente de 1987 “Siesta”. Pero el aire libre, y el montañismo en particular, siguieron siendo una obsesión de por vida.