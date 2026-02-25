El universo de las redes sociales quedó en shock tras conocerse la muerte de Jordan James Parke, el influencer británico de 34 años que ganó notoriedad por someterse a múltiples cirugías estéticas con el objetivo de parecerse a Kim Kardashian.

El joven apodado el “Rey de los labios británico”, fue hallado sin vida en Lincoln Plaza, en Londres. Las circunstancias del fallecimiento aún son materia de investigación.

La obsesión que lo hizo famoso

La historia de Parke trascendió fronteras por su decisión de modificar su apariencia para asemejarse a la empresaria estadounidense, a quien definía como “la mujer más hermosa del mundo”. Según relató en distintas entrevistas, invirtió alrededor de 150.000 dólares en intervenciones estéticas.

Desde los 19 años comenzó con procedimientos cosméticos que incluyeron varias rinoplastias, rellenos en labios, cuello y mandíbula, un implante de mentón y un BBL, entre otros tratamientos.

Las autoridades no descartan que esté relacionado con un procedimiento cosmético reciente.

En 2016 participó del programa televisivo This Morning, donde aseguró que “nunca se odió”, aunque reconoció que con el tiempo la cirugía se transformó en una afición. También apareció en el ciclo Botched, del canal E!, para hablar sobre sus retoques estéticos.

Investigación y detenciones

Tras su muerte, la Policía británica informó que un hombre de 43 años y una mujer de 52 fueron detenidos bajo sospecha de homicidio. Ambos recuperaron la libertad bajo fianza mientras avanza la causa.

Las autoridades calificaron el hecho como “inexplicable” y no descartan que esté vinculado a un procedimiento cosmético reciente. Por el momento, se aguardan los resultados de la autopsia para determinar la causa de muerte.

Antes de su muerte, apareció dos veces en Botched , de E!.

Antecedente judicial

Parke ya había sido noticia en 2024 tras ser arrestado en el marco de la muerte de Alice Webb, una mujer de 33 años que falleció luego de someterse a un “Liquid BBL” en una clínica de Gloucester que él dirigía junto a Jemma Pawlyszyn. En aquella oportunidad fue detenido bajo sospecha de homicidio involuntario, aunque no se le formularon cargos.

Tras conocerse su fallecimiento, su hermana Sharnelle expresó en redes sociales que la familia está “aturdida, conmocionada y desconsolada”.

Otro caso que generó debate

La muerte del influencer reavivó el recuerdo de Christina Ashten Gourkani, conocida como otra “doble” de Kim Kardashian, quien murió en 2023 tras sufrir un paro cardíaco asociado a complicaciones de una cirugía plástica.

Ambos casos volvieron a poner en discusión los riesgos de los procedimientos estéticos extremos y la presión por alcanzar determinados estándares de belleza.