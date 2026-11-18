Un hombre de 67 años fue encontrado muerto con un disparo en la cara dentro de su fábrica, en la localidad de Villa Luzuriaga, partido de La Matanza.

El violento episodio ocurrió cerca de las 17 de este martes en una metalúrgica ubicada en la intersección de las calles Monseñor Bufano y La Paz.

Fueron dos trabajadores que estaban realizando tareas de mantenimiento en una antena de comunicaciones quienes encontraron al propietario inconsciente, a pocos metros de la entrada del establecimiento.

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Tras ello, los operarios alertaron al 911. Poco después llegó una ambulancia y el personal médico constató que el hombre ya no tenía signos vitales.

En el lugar, los investigadores encontraron una vaina servida calibre 9 milímetros y detectaron el presunto faltante de dinero y del equipo que almacenaba las imágenes de las cámaras de seguridad.

Además, en la vereda de la fábrica estaba estacionada la camioneta de la víctima. Hasta el momento no se pudo establecer si el lugar se encontraba abierto al público.

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A partir de esos elementos, los investigadores buscan establecer qué ocurrió dentro del establecimiento. Entre las hipótesis que analizan está la posibilidad de un robo.

La Fiscalía ordenó preservar la escena y llevar adelante las pericias correspondientes para determinar el horario de la muerte, las circunstancias y establecer si hubo un hecho delictivo.