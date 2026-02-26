A las 7.07 de este jueves, cuando la luz empezaba a afirmarse sobre el Paraná, un grupo de efectivos que participaba del rastrillaje divisó lo que nadie quería encontrar: un cuerpo flotando en la zona conocida como El Timbó Quemado, a unos quince minutos de navegación aguas abajo de Puerto Reconquista.

La escena se constató en el operativo desplegado para dar con Marcelo Boschi, el empresario maderero cuya desaparición en el río había encendido las alarmas durante las últimas horas. Desde la tarde anterior, patrullas fluviales y embarcaciones particulares peinaban la zona con la mirada fija en la superficie movediza.

Desvíos naturales

Un dato no pasó inadvertido entre quienes siguen de cerca el procedimiento: la lancha de Boschi había sido ubicada antes, pero en un punto diferente, a unos 25 minutos río arriba de donde apareció el cadáver. La distancia no sorprende a los conocedores del Paraná. Las corrientes y los desvíos naturales pueden arrastrar cualquier objeto, y también un cuerpo, varios kilómetros en cuestión de horas.

El hallazgo fue realizado por personal policial que integraba el rastrillaje. Tras la localización, se iniciaron las gestiones para dar intervención formal a la Prefectura Naval Argentina, que deberá encabezar las actuaciones de rigor en este tipo de hechos en aguas navegables.

Confirmación de familiares

Minutos después, familiares que se hicieron presentes en el lugar confirmaron que se trataba de Boschi, quien era intensamente buscado desde el martes último, cuando había salido a navegar en solitario y no regresó ni volvió a establecer contacto.

Por su parte Prefectura delimitó el perímetro y dio intervención a la Justicia. El procedimiento incluyó el relevamiento completo del área, la inspección minuciosa de la embarcación y la coordinación para el traslado del cuerpo a fin de practicar la autopsia.

Por estas horas, la causa avanza sin hipótesis descartadas. Accidentes náuticos, fallas mecánicas, una caída involuntaria o cualquier otra circunstancia forman parte del abanico que los investigadores analizan con cautela.

Los peritajes forenses y técnicos serán determinantes para reconstruir qué ocurrió entre la partida antes del amanecer y ese tramo final enredado entre agua y vegetación.

El río, testigo mudo de la travesía, ya entregó una respuesta. Falta ahora que la ciencia y la investigación expliquen el resto.