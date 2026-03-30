El cadáver fue localizado este domingo en un camino rural cercano a la ruta A-O12. Hay un hombre y una mujer sospechados

Tras cuatro días de incertidumbre, el caso de José Omar Rendón Ramírez tuvo el peor desenlace. Este domingo por la tarde, personal policial halló el cuerpo sin vida del hombre de 65 años en una zona rural de Roldán, en cercanías del Parque Industrial y en paralelo a la ruta A-O12.

Hay dos personas detenidas por el homicidio. El fiscal de San Lorenzo, Carlos Ortigoza, ordenó el traslado del cuerpo al Instituto Médico Legal para la realización de la autopsia que determinará la mecánica del fallecimiento.

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En el lugar también trabajaron peritos del Departamento Criminalístico de la Policía de Investigaciones (PDI) y la División Científica Forense de Rosario, con la colaboración de la Unidad Regional XVII.

Allanamientos y rastros de sangre

La investigación dio un vuelco fundamental entre la noche del sábado y la madrugada del domingo. Efectivos de la PDI y el Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) irrumpieron en una vivienda de calle Echeverría al 100, en la ciudad de San Lorenzo.

En dicho domicilio, los peritos realizaron pruebas de luminol, las cuales arrojaron resultados positivos para el hallazgo de rastros biológicos. Como resultado del operativo, se procedió a la detención de Ezequiel R. (32 años) y al secuestro de su automóvil, un Chevrolet Astra, además de dispositivos celulares y otros elementos de interés para la causa.

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La segunda detención

Durante la mañana de este domingo, las fuerzas de seguridad habían reforzado la búsqueda de Rendón con patrullajes terrestres intensivos y sobrevuelos de drones en la región.

Mientras se desarrollaban estas tareas, se produjo la segunda detención vinculada al crimen. Una mujer identificada como Agustina E., sobre quien pesaba una orden de captura emitida por el fiscal Ortigoza, se presentó espontáneamente en sede policial y quedó inmediatamente a disposición de la Justicia.

José Omar Rendón Ramírez había sido visto por última vez el pasado jueves, lo que dio inicio a una denuncia por paradero y una movilización de familiares y fuerzas de seguridad en todo el departamento San Lorenzo.

Con el hallazgo del cuerpo y los dos sospechosos detenidos, la fiscalía trabaja ahora en reconstruir el móvil del homicidio y determinar el grado de participación de los arrestados en el hecho.