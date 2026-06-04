La Policía de Ecuador informó este miércoles del hallazgo de ocho cadáveres en bolsas en una zona costera del suroeste del país considerada estratégica para el narcotráfico, en medio de una inédita crisis de violencia. Las autoridades investigan ahora si estos cuerpos corresponden a las ocho personas que desaparecieron el domingo cuando viajaban a hacer un trámite.

"Se verifica que son ocho cadáveres" los encontrados en las afueras de la población de Babahoyo, dijo a la prensa el coronel Galo Muñoz, jefe policial de la zona. El ministro del Interior, John Reimberg, manifestó que junto a los cuerpos fue encontrada una nota según la cual se trataría de un "atentado" del grupo criminal de Los Lobos contra Los Choneros, dos de los principales grupos violentos de Ecuador.

Muñoz agregó que los cuerpos "están embalados" y que fueron llevados a un centro forense para su identificación. Modesto Freire, fiscal de Milagro, confirmó que "no se puede observar el rostro" de las víctimas debido a que "están ensacados". En sus redes sociales, el Ministerio Público indicó que recolectan indicios "para determinar si se trata de las personas desaparecidas el 31 de mayo”, señaló.

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Los jóvenes desaparecidos habían viajado hasta la ciudad de Milagro para retirar los documentos de una motocicleta. En ese periplo los familiares perdieron contacto con ellos. El fiscal Freire añadió que dos de los desaparecidos que son buscados y que podrían son menores de edad y que de acuerdo con sus familiares son campesinos de Daule, una zona arrocera.

Los familiares de los jóvenes desaparecidos, que la noche del martes 2 de junio protagonizaron protestas para exigir celeridad a las autoridades en las investigaciones del caso, están a la espera de la identificación de los cadáveres en la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, una de las más afectadas por la violencia.

Terrible!!

Aparecen 8 muertos ensacados en la vía Babahoyo - Jujan. pic.twitter.com/2TjlYoxinZ — Emergencias Ec (@EmergenciasEc) June 3, 2026

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" que declaró el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar "terroristas". Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios, al contabilizar cerca de 9.300, de acuerdo con cifras del Ministerio del Interior.