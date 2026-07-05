En el lugar trabajaban peritos y personal especializado en antropología forense. Aunque no hubo confirmación oficial sobre la identidad del cuerpo, todo indicaba que se trataba del joven de Capitán Bermúdez desaparecido tras haber sido secuestrado una semana atrás

La peor de las hipótesis tomó fuerza este sábado al mediodía respecto del destino de Gastón Montenegro, el joven de Capitán Bermúdez desaparecido desde hacía una semana. En el marco de la búsqueda, personal policial encontró un cuerpo enterrado en un descampado de la localidad de Serodino. En el lugar trabajaban efectivos policiales y peritos bajo las órdenes de la fiscal Luisina Paponi.

La pista que condujo al descubrimiento del cadáver, cuya identidad aún no fue confirmada oficialmente, habría surgido del entorno de personas investigadas en la causa por la desaparición de Montenegro. Según pudo saber este diario, perros especializados en rastros marcaron el sitio donde estaba enterrado el cuerpo.

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Ahora resta establecer mediante las pericias realizadas en la morgue si corresponde a Montenegro, tal como trascendió de manera extraoficial. Las declaraciones realizadas en los últimos días por Carina, la madre del joven, ya apuntaban a que había sido secuestrado por motivos que aún no fueron esclarecidos.

Durante una de las marchas para reclamar por su aparición, la mujer fue categórica: "No se fue, lo secuestraron; están identificados los responsables, se hicieron 20 allanamientos, hay personas detenidas. Todo positivo para la Policía, pero no para nosotros".

"A punta de pistola lo subieron a un auto y se lo llevaron. Hay personas que se quebraron y contaron. Después buscaron cámaras y se pudo ver cuando a mi hijo se lo llevaron", sostuvo.

Además, aseguró que los investigadores ya habían identificado a las personas que se lo llevaron.

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El cuerpo fue encontrado enterrado entre Serodino y Andino, a la vera de la ruta provincial 10. Desde el Ministerio Público de la Acusación informaron que en el lugar trabajaban el gabinete criminalístico y personal de antropología forense para realizar el levantamiento del cadáver.

Gastón Montenegro salió de su casa de calle San Salvador al 300, en Capitán Bermúdez, el viernes 26 de junio por la noche. Según la reconstrucción de la Fiscalía y de su familia, fue visto por última vez el sábado alrededor de las 9.30, cuando caminaba de regreso a su vivienda.

Esta semana, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) realizó múltiples allanamientos cuyos resultados se mantuvieron bajo reserva, salvo por el secuestro de armas y drogas. Las medidas incluyeron el trabajo de perros rastreadores especializados en búsqueda de personas, un dato que ya hacía presumir un desenlace fatal.