Durante la mañana del lunes, el cuerpo de una persona fue encontrado sin vida dentro del predio de una antigua fábrica de gases y revestimientos, ubicada en J. J. Paso al 3700, en el acceso a barrio Chalet, en un sector comprendido entre el Puente Carretero y el estadio del club Colón de Santa Fe

La noticia generó profunda conmoción en distintos ámbitos oficiales, judiciales y familiares que se encontraban abocados a dar con el paradero de un adolescente que se encuentra desaparecido desde el jueves.

Según las primeras informaciones, el cuerpo habría sido descubierto por un ocasional transeúnte, que al ingresar al predio se topó con una escena estremecedora y dio aviso inmediato al 911. Minutos después, la zona se vio colmada por numerosos móviles policiales y personal especializado.

El cadáver se encontraría cubierto con cartones, un detalle que podría indicar la intervención de terceros, lo que abre la hipótesis de un homicidio.

Despliegue policial y peritajes

Tras el alerta, arribaron al lugar peritos de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes quedaron a cargo del procedimiento, mientras se preservaba la escena para las tareas criminalísticas. El tránsito en el sector permaneció interrumpido durante un tiempo prolongado, generando demoras y un fuerte impacto en la zona.

Con el correr de los minutos, y en medio de una comprensible desesperación, familiares del adolescente llegaron al lugar a bordo de una camioneta de la Municipalidad de Santo Tomé, protagonizando escenas de profundo dolor.

La confirmación del hallazgo se habría producido en un momento especialmente sensible: la madre del menor se encontraba reunida con el jefe del cuartel de Anfibios en Santo Tomé, quien le estaba informando que el Ejército Argentino se sumaría al operativo de búsqueda. Fue en ese contexto cuando comenzó a circular la noticia que cambiaría por completo el curso del caso.

Intervención judicial y fuertes sospechas

En el lugar del hallazgo se hizo presente el fiscal de Menores, Francisco Cecchini, lo que podría suponer la existencia de indicios que señalarían la posible participación de otros menores en el hecho investigado.

En tanto, la causa es comandada por el fiscal de Homicidios, Gonzalo Iglesias, quien tomó intervención debido a que los pedidos de paradero ahora tramitan en esa fiscalía, tras el hallazgo del cuerpo.

Autopsia y pasos clave

Por estas horas, se aguarda la realización de la autopsia, que permitirá establecer la causa y la data de la muerte, elementos fundamentales para determinar si el cuerpo encontrado sería o podría ser el del adolescente desaparecido y para reconstruir las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

Mientras tanto, la investigación avanza bajo un hermetismo absoluto, en un caso que mantiene en vilo a Santo Tomé y Santa Fe, y que podría convertirse en uno de los episodios más conmocionarte del año.