En la tarde de este lunes, personal de la PDI y bomberos desplegaron un operativo en la zona de Urquiza y Pedro de Vega luego de hallar a un hombre sin vida en barrio Los Hornos, en el norte de la ciudad de Santa Fe.

Personal de la división se encuentra haciendo las averiguaciones pertinentes para identificar el cuerpo.

Según se investiga, el cuerpo fue encontrado en un garaje ubicado en Pedro de Vega 3100. Cuando los peritos ingresaron al lugar, encontraron el cuerpo tapado, del que aunque aún se no se sabe la identidad pero estiman que se trataría de una persona en situación de calle quien estaba pernoctando allí con consentimiento de un “cuidador” del inmueble.

Puede interesarte

Por el momento, la información que trasciende, apunta a que la presunta inquilina (que no tendría papeles del lugar, ya que actualmente está pagando la luz del galpón solamente) dejó dormir a un hombre en situación de calle para que cuide el galpón, pero el fallecido no sería este hombre, sino otra persona que no conoce.

Puede interesarte

Ahora, personal de la división se encuentra haciendo las averiguaciones pertinentes. Si bien la causa de muerte se desconoce, al no haber signos de violencia en el lugar, se trataría de una muerte natural. No obstante, el Fiscal Dr. Lacuadra dispuso la autopsia del cuerpo.