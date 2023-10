El grupo terrorista Hamas publicó este lunes un video de tres supuestas rehenes detenidas en la Franja de Gaza en el que exigen al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que acepte un intercambio de rehenes y prisioneros.

“Hola Bibi Netanyahu. Hemos estado detenidas durante 23 días y debería haber habido un alto el fuego. Deberían habernos liberado a todos”, comenzó diciendo una de las mujeres que aparece en el video de 1 minuto y 17 segundos de duración.

“Prometiste liberar a todos, en lugar de eso, pagamos por el fracaso político, de seguridad, militar y estatal por tu desastre del 7 de octubre. No había ejército, no había nadie y nadie nos protegió el 7 de octubre. No hay ejército y los ciudadanos que pagamos impuestos nos encontramos presos en condiciones imposibles”, continuó en un mensaje dirigido especialmente al jefe de Estado israelí.

“Ayer hubo una conferencia de prensa y se suponía que iba a haber un alto el fuego. Pero no fue así, seguimos aquí bajo las bombas”, añadió.

#شاهد

عدد من الأسرى الصهاينة لدى القسام يوجهون رسالة لنتنياهو والحكومة الصهيونية pic.twitter.com/AJejzTsNPS — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 30, 2023

“Nos matan, quieren matarnos a todos, ¿no nos han masacrado lo suficiente? ¿No han muerto suficientes ciudadanos israelíes? Libérennos ahora, liberen a sus ciudadanos, liberen a sus prisioneros”, continuó. “¡Libéranos a todos, volvamos con nuestras familias ahora, ya!”, gritó.

Las otras dos mujeres, que no hablan en el video, miran y asienten.

Varios medios israelíes publicaron en sus webs un pantallazo de la grabación, indicando que no lo publicarían completo, por considerar que eran afirmaciones impuestas por el grupo islamista.

“Se trata de una guerra psicológica de Hamas y, por tanto, no es apropiado relanzarla”, observó un periodista de la televisión pública Kan.

Por su parte, Netanyahu tildó de “propaganda psicológica cruel” el video e identificó a las tres mujeres como Danielle Aloni, Rimon Kirsht y Elena Trupanob.

En la plataforma X, se dirigió especialmente a las cautivas: “Nuestro corazón está con ustedes y con todos los demás rehenes. Estamos haciendo todo lo posible para traer de vuelta a todos los secuestrados y desaparecidos”.

אני פונה לילנה טרופנוב, דניאל אלוני ורימון קירשט שנחטפו על ידי החמאס שמבצע פשעי מלחמה:



אני מחבק אתכן. ליבנו אתכן ועם שאר החטופים.



אנו עושים הכל כדי להחזיר את כל החטופים והנעדרים הביתה. — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) October 30, 2023

El vocero del Ejército de Israel, Daniel Hagari, ha indicado este mismo lunes que las autoridades han confirmado hasta ahora que 239 personas se encuentran retenidas en la Franja tras los ataques de Hamas, que indicó recientemente que alrededor de 50 de los rehenes habían muerto a causa de los intensos bombardeos de las fuerzas israelíes contra el enclave.