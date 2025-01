El piloto británico Lewis Hamilton probó la Ferrari por primera vez en el circuito privado de Fiorano y generó el delirio del público.

Hamilton, que llega a la escudería de Maranello luego de 12 temporadas en Mercedes, recorrió un total de 90 kilómetros en las 30 vueltas que dio en Fiorano.

El nuevo piloto de Ferrari se lo pudo ver por primera vez vestido completamente con la ropa de la escudería y con su característico casco N°44 amarillo, el mismo que usó en su estreno en la Fórmula 1 con McLaren.

El monoplaza utilizado por Hamilton fue el SF-23 de Ferrari, que es el que utilizaron durante la temporada 2023 (el más nuevo que se les permite utilizar).



Se espera que el británico pueda seguir probando el Ferrari en el Circuit de Catalunya para llegar de la mejor manera las pruebas de pretemporada de tres días en Bahréin, que serán el 26 de febrero, una semana después de que presenten el monoplaza del 2025 junto a su compañero, el monegasco Charles Leclerc.

Hamilton, de 40 años, afrontará su decimonovena temporada en la Fórmula 1, categoría en la que es el más ganador junto al alemán Michael Schumacher gracias a los siete títulos obtenidos en 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 y 2020.

Ferrari será el tercer equipo en la carrera de Hamilton, que representó a McLaren entre 2007 y 2012 y a Mercedes entre 2013 y 2024.

La temporada 2025 de la Fórmula 1 comenzará a mediados de marzo, cuando se lleve a cabo el Gran Premio de Australia entre el viernes 14 y el domingo 16.

“No puedo estar más feliz de hacer realidad este sueño”

Hamilton fue presentado en los últimos días como piloto de Ferrari y publicó un emotivo mensaje: “Hay Días que sabés que recordarás para siempre y hoy, el primero como piloto de Ferrari, es uno de ellos. En mi carrera tuve la suerte de alcanzar metas que nunca hubiera creído posibles, pero en parte siempre me aferré al sueño de correr vestido de rojo”.

Además, confesó que “no puedo estar más feliz de hacer realidad este sueño”.