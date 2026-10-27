El delantero inglés Harry Kane fue elegido como el mejor futbolista del mundo y recibió el Balón de Oro 2026 durante la ceremonia celebrada este lunes 26 de octubre en Londres. El atacante del Bayern Múnich consiguió el prestigioso reconocimiento por primera vez en su carrera, después de una temporada destacada por su capacidad goleadora y los títulos obtenidos en Alemania.

A sus 33 años, Kane se impuso en la votación a Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, y a Lamine Yamal, figura del Barcelona, quienes completaron el podio. El argentino Lionel Messi, actualmente en Inter Miami, finalizó en la quinta posición.

El capitán de la selección inglesa se convirtió, además, en el primer futbolista de su país en ganar el premio desde Michael Owen, quien había sido distinguido en 2001.

Una temporada de 73 goles que lo llevó a la cima

Kane cerró la campaña 2025/26 con 73 goles entre sus actuaciones con el Bayern Múnich y la selección de Inglaterra, números que resultaron determinantes para su consagración.

Con el conjunto alemán conquistó la Bundesliga y la Copa de Alemania. También terminó como máximo goleador del campeonato local por tercera temporada consecutiva y convirtió 14 tantos en la Champions League, competencia en la que su equipo alcanzó las semifinales.

Su rendimiento internacional también formó parte de los antecedentes considerados para la elección. Durante el Mundial 2026, el delantero marcó seis goles y contribuyó a que Inglaterra alcanzara las semifinales.

Además del Balón de Oro, Kane recibió el Trofeo Gerd Müller, destinado a distinguir al goleador más destacado de la temporada.

Harry Kane hizo historia para Inglaterra

El reconocimiento significó un nuevo capítulo en la historia del fútbol inglés. Kane se convirtió en el quinto jugador de esa nacionalidad en conquistar el Balón de Oro.

Antes lo habían conseguido Stanley Matthews, en 1956; Bobby Charlton, en 1966; Kevin Keegan, en 1978 y 1979; y Michael Owen, en 2001.

También puso fin a una prolongada ausencia del Bayern Múnich entre los ganadores del premio: el último futbolista del conjunto alemán que lo había obtenido era Karl-Heinz Rummenigge, en 1981.

"Harry Kane": Porque ganó el #BallonDor al Mejor Jugador del 2026 https://t.co/f2pXIiWY2L — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 26, 2026

En qué puesto terminó Lionel Messi

Lionel Messi volvió a integrar la lista de los principales candidatos al Balón de Oro, aunque esta vez quedó fuera del podio.

El capitán argentino terminó quinto, detrás de Kane, Mbappé, Yamal y el mediocampista español Rodri.

De esta manera, el rosarino mantiene sus ocho Balones de Oro, una marca récord en la historia del premio.

El delantero Lautaro Martínez también estuvo entre los nominados y finalizó en la posición 22.

Alexia Putellas ganó el Balón de Oro femenino

La española Alexia Putellas fue distinguida con el Balón de Oro femenino y alcanzó su tercer reconocimiento, después de los obtenidos en 2021 y 2022.

La futbolista de 32 años fue premiada por su rendimiento durante una temporada en la que se destacó en Barcelona y con la selección española.

Con esta nueva distinción, volvió a situarse entre las futbolistas más reconocidas de la historia del galardón.

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Todos los principales ganadores del Balón de Oro 2026

La ceremonia, que se realizó en el London Palladium de la capital inglesa, también distinguió a futbolistas, entrenadores y clubes por sus actuaciones durante la última temporada.

Balón de Oro masculino: Harry Kane (Bayern Múnich).

Harry Kane (Bayern Múnich). Balón de Oro femenino: Alexia Putellas.

Alexia Putellas. Trofeo Kopa masculino: Lamine Yamal (Barcelona).

Lamine Yamal (Barcelona). Trofeo Kopa femenino: Vicky López (Barcelona).

Vicky López (Barcelona). Trofeo Yashin masculino: Unai Simón (Athletic Club).

Unai Simón (Athletic Club). Trofeo Yashin femenino: Cata Coll (Barcelona).

Cata Coll (Barcelona). Mejor entrenador masculino: Luis de la Fuente (selección española).

Luis de la Fuente (selección española). Mejor entrenador femenino: Pere Romeu (Barcelona).

Pere Romeu (Barcelona). Trofeo Gerd Müller masculino: Harry Kane.

Harry Kane. Trofeo Gerd Müller femenino: Charlyn Corral (Pachuca).

Charlyn Corral (Pachuca). Mejor club masculino: Paris Saint-Germain.

Paris Saint-Germain. Mejor club femenino: Barcelona.

Barcelona. Premio Sócrates: Bukayo Saka.

La edición 2026 tuvo además una particularidad histórica: por primera vez, la ceremonia se desarrolló en Londres, en coincidencia con el 70.º aniversario de la creación del Balón de Oro, otorgado por la revista France Football.