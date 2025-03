Catalina Gorostidi se cansó y decidió hacer un fuerte descargo en sus redes sociales tras recibir muchos mensajes hablando de su bajo peso.

La ex Gran Hermano admitió que tiene problemas de alimentación, pero que los está trabajando con profesionales.

“Tengo espejo en mi casa y veo cómo estoy y dejo de estarlo”, dijo que es consciente de su estado físico y recordó que desde los 17 años sufre transtornos de la alimentación.

“Es mi cuerpo y de mi cuerpo no se opina”, pidió a sus seguidores. “Me parece gravísimo que me digan que soy médica y no soy ejemplo”, dijo quebrándome y admitiendo que hasta los profesionales les puede pasar eso.

“Estoy renaciendo, siento que estoy empezando a brillar nuevamente”, enfatizó ya que dijo que viene de pasar momentos feos, y todo se supone que se debe a la separación con Joel.

“Esos comentarios no suman en nada”, resaltó y sumó: “Estoy cansada de leer que me juzguen por mi peso”.