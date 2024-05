Susana Giménez se cansó de las críticas al país, al Presidente y a sus colegas. La diva fue contundente al apoyar las medidas tomadas por Javier Milei.

En diálogo con Intrusos (América TV), la diva fue consultada sobre las críticas que recibió Guillermo Francella, Sobre esto, Susana dijo: “Qué raro, qué raro que critican... Este país vive para la crítica. Estoy podrida de las críticas, y no me importan... Sí, me importan lamentablemente, pero no las leo, no quiero entrar en eso”.

“¿Qué pasó con Guillermo? Es uno de los mejores actores argentinos. Es lo único que pasó con Guillermo. Cada cual que piense lo que se le dé la gana. Para eso estamos en democracia”, lanzó la diva.

Qué dijo Susana Giménez sobre el gobierno de Javier Milei

En base, a las medidas realizadas por el presidente Javier Milei, afirmó: “Por supuesto que yo apoyo a este gobierno porque está haciendo cosas fantásticas. Y yo no lo voté”. Y Susana Giménez cerró con una posibilidad de entrevistar al mandatario: “Sí, seguramente. No solo me enfermé, era muy rápido. Acababa de asumir y yo quería ver cómo era su política y me parece que es bárbaro”.

Qué dijo Guillermo Francella sobre el gobierno de Javier Milei



Guillermo Francella se ubico bajo los reflectores, en las últimas horas, luego de que le brindara su apoyo públicamente al Presidente Javier Milei.

En un contexto donde muchas celebridades se caracterizan por criticar su mandato, el actor decidió irse por otro lado y dar su punto de vista sobre la situación actual del país: "Estoy con incertidumbre de ver cuando termina el beboteo y ver cuando empezamos a disfrutar más de estas medidas. Eran más que necesarias, se sabía que iba a haber una cirugía mayor, lo dijeron ellos en la campaña y lo cumplió taxativamente".



"Después, qué iba a suceder con la oposición, con la Ley ómnibus y el DNU, se sabía que iba a haber contraste. A 100 días me parece que se sabía que esto iba a ocurrir", opinó en Radio Mitre acerca de las diferentes manifestaciones que se han generado en contra de estas medidas.

Entonces, Guillermo Francella se mostró muy ilusionado con respecto al futuro: "Sigo con la esperanza, no se en que inmediatez, pero de que esto se modifique a favor del pueblo. No pierdo las esperanzas".