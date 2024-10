Una influencer argentina analizó los cambios en las dinámicas románticas. Su crítica sobre la actitud masculina a la hora de seducir que provocó controversia en las redes

En la actualidad, las formas de vincularse cambiaron drásticamente, con la creciente influencia de la tecnología y los nuevos paradigmas sociales. En este contexto, parece que mientras las mujeres ganan terreno y se muestran cada vez más seguras al tomar la iniciativa en las relaciones, algunos hombres parecen dar un paso atrás, mostrando menos interés o esfuerzo en seducir. La tiktoker, Martu Gómez, publicó un video en donde habló sobre esta dinámica e introdujo un concepto para definir a un perfil de hombre que se aleja del tradicional “caballero” y generó un amplio debate en las redes.

El clip se difundió rápidamente: alcanzó más de 540 mil reproducciones y tuvo más de 57 mil “me gusta”. La influencer comenzó su relato indignada: “Estoy harta de los hombres princesa de esta generación”, criticando la actitud pasiva y la falta de galantería en las citas actuales. La joven expresó su frustración hacia este tipo de comportamientos, señalando que cada vez los observa más.

Puede interesarte

¿Galanes en extinción?

Para explicar su conducta argumentó: “Ese famoso que te dice si vos no me escribís, ¿yo porque te tengo que escribir? El vení si querés. No, no voy a ir. Si me invitás así no voy. Básicamente todo lo contrario a un caballero”. En el video sostuvo que la “caballerosidad” se perdió completamente, algo que según su consideración era lo más lindo de los vínculos. Además, manifestó que no existe más la famosa “conquista”: “El máximo esfuerzo que hacen, te tiran un like en la historia y ya es una banda”.

me quedo con la última frase “si no tiene trato princesa es porque no le gustas”, el hombre es quien tiene que buscar a la mujer, y si no la busca, es porque no le gusta o no la quiere, fin https://t.co/NmcLauxIyx — sofía (@sofiafebs) October 10, 2024

Sin embargo, diferenció lo que es para ella el concepto de ser caballero y pagar la cuenta. Reconoció que para ella está bien pagar mitad cada uno al vivir en un país en crisis económica. En el final de su descargo, invitó a que los hombres “se la jueguen más”: “Ganás mucho más jugándotela que sin jugártela”.

Puede interesarte

La reacción: enojo e indignación

El video de Martu provocó una reacción desmedida en cientos de usuarios que se sintieron identificados y molestos con la visión de la influencer. Fueron varios los hombres que defendieron este comportamiento y expresaron que no es cuestión de pasividad, sino de valorarse más a sí mismos: “Nos estamos haciendo valer”, comentó uno de los espectadores, “Es que nos dimos cuenta que el premio somos nosotros”. Las mujeres, por el contrario, apoyaron el mensaje de la tiktoker: “Literal, para tener novios así, preferible buscar una amiga”, “100% se perdió la conquista, que no tiene nada que ver con el feminismo/machismo” y “por fin alguien hablando de esto”, escribieron algunas de ellas.